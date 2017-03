100 000 mises sous pli à effectuer en quelques jours, et ceux pour chaque tour des élections présidentielles et législatives à venir, c’est le travail titanesque auquel à décidé de répondre l’association lédonienne Elan Emploi. Pour cela, l’association a répondu à un appel d’offres diffusé par voix de presse en novembre 2016. « Nous sommes habitués à ce genre d’organisation, puisque nous l’avions déjà fait pour les présidentielles de 1995, 2002 et 2007 et pour les législatives de 1993, 1997, 2002, 2007 et 2012 », explique la directrice de l’association, Murielle Wallaert.

40 postes à pourvoir

Pour remplir cette mission, l’association est actuellement en plein recrutement. « Nous devons trouver 200 personnes, et il nous en manque encore une quarantaine. Les personnes devront être disponibles en matinée, en après-midi, ou en journée, et sur le premier et le second tour de chaque élection. Le tout étant payé au Smic. » Sois du 11 au 14 avril pour le premier tour des présidentielles et du 2 au 4 mai pour le second tour ; les dates de mises sous pli pour les législatives restant encore à définir.

Mais bien plus qu’un emploi temporaire, ce qu’offre l’association de mise à disposition de personnel, c’est une marche pour un retour sur le marché du travail. « Ces postes s’adressent à des personnes qui sont éloignées de l’emploi, à des chômeurs de longue durée. Notre association les accompagne sur le long terme, définie avec eux leur projet professionnel, leur trouve des emplois temporaires. Grâce à ce travail de mise sous pli, notre but est aussi de prendre contact avec des personnes que l’on ne rencontre pas d’habitude, afin de les aider à s’en sortir », explique la directrice.

Pour postuler : déposez votre CV à l’association Elan Emploi ; 1 000 rue des Gentianes à Lons-le-Saunier, ou par mail à elan.emploi@orange.fr.

Renseignements au 03 84 43 08 05.