Le parcours de Michel Coignoux a été très intense. Artisan lunetier limougeaud, il a poursuivi sa carrière dans de grandes entreprises lyonnaises et jurassiennes. De la lunette à l’émail, puis de l’industrie à l’art, il n’y avait qu’un pas que l’homme a allègrement franchi, pour créer les Rencontres internationales de l’émail de Morez en 1993, puis en 1994 le GIRAEFE (Groupe International de réflexion et d’action pour l’émail et les formations d’émailleurs) et la Maison de l’émail en 1999, dont il a été président pendant plusieurs années. Artisan émailleur reconnu, il a également créé ou participé à la conception d’oeuvres monumentales.

Il avait notamment réalisé à Saint-Claude, les grandes plaques émaillées qui se trouvent sur les stèles commémoratives pour célébrer les 70 ans de la rafle du 9 avril 1944.

Cet artiste passionné et passionnant est décédé le 23 février dernier à l’âge de 75 ans. Michel Coignoux repose au funérarium de Morez. La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Morez le lundi 27 février à 10 h.