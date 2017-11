Créée en 1983 à l’initiative du conseil régional de Bourgogne, avant de prendre son indépendance et d’être portée par la MJC, la Ligue de l’Enseignement et la fédération régionale des Foyers Ruraux, l’Agence Régionale Technique Développement Artistique (Artdam) se tourne désormais vers le Jura, du fait de la création de la nouvelle grande région Bourgogne Franche-Comté. L’association, située à Longvic près de Dijon, fait office d’agence technique au service des projets artistiques des associations locales et a pour but premier le développement culturel de la région, et ce, grâce à cinq grandes directions : la ressource et l’accompagnement techniques, la formation des professionnels et des bénévoles, l’appui aux territoires en matière d’ingénierie culturelle et la médiation autour du cinéma et du spectacle vivant.

Une action qu’elle développera désormais dans le Jura, depuis Lons-le-Saunier, grâce à la mise en place d’une permanence hebdomadaire, tous les lundis de 13 h à 16 h à Cœur de Bœuf, instituée par l’intermédiaire de la fédération interdépartemental des foyers ruraux. « L’Artdam s’est rapprochée de nous car nous sommes à leur conseil d’administration, afin de les aider à trouver un lieu où installer leur permanence », explique Loïc Quenot, salarié de la fédération interdépartemental des foyers ruraux.

Location de matériel à moindre frais

Lundi 13 novembre dernier, des membres du bureau de l’Artdam étaient présents, accompagnés de Grég, technicien présent tous les lundis à Lons-le-Saunier, pour expliquer leur rôle aux associations venu les découvrir, ainsi que pour faire la démonstration d’une partie du matériel qu’ils mettent à la location. Car tel est le but premier de l’Artdam ; permettre aux associations culturelles ou socioculturelles, ainsi qu’aux collectivités territoriales et aux établissements d’intérêt général ou d’utilité sociale, de louer du matériel technique, bien moins cher que chez un loueur professionnel. « Nous ne sommes d’ailleurs pas un loueur à proprement parler, et nous ne leur faisons pas de concurrence ; notre but est avant tout d’accompagner, et de conseiller les associations dans leur mise en place d’événements culturels », explique Mathilde Messelat, assistante de direction à l’Artdam. Ainsi, les associations qui auront préalablement adhéré à l’Artdam pourront commander auprès de l’agence l’ensemble du matériel nécessaire à leur besoin (lire ci-dessous), avant de venir le récupérer lors de la permanence hebdomadaire à Cœur de Bœuf.

Mais l’Artdam, ce n’est pas que ça. Afin d’aider au développement culturel de la région, l’association organise, depuis son siège, des formations à destination des bénévoles et des salariés des associations de la région, dans les domaines de la sonorisation, de l’éclairage, de la sécurité et prévention dans le domaine du spectacle, de l’audiovisuel et du cinéma, des outils numériques, des décors et structures ou encore des arts de la scène. Ainsi, les associations lédoniennes et jurassiennes, ont désormais toutes les cartes en main pour mettre en place une production culturelle toujours plus qualitative.

Adhésion : 30 € associations ; 50 € collectivités ; 20 € associations adhérentes des fédérations régionales des Foyers Ruraux, de la ligue de l'Enseignement et des MJC.





Un catalogue varié

À la location, tout le nécessaire pour permettre aux associations d’organiser leurs événements culturels est disponible. Sur le site internet de l’association, un catalogue riche et varié propose du matériel selon les catégories suivantes : accessoire audio

console de mixage, diffusion, micros, périphériques, sources, audiovisuel, énergie, lumière et structures. Afin d’aider encore plus les associations dans la location, l’Artdam propose également des réductions : 5 % à partir de 500 € de location ; 10 % à partir de 1 000 € de location ; 15 % à partir de 1 500 € de location ; 20 % à partir de 2000 euros de location.

Ensemble du catalogue à retrouver sur : artdam.asso.fr/rent/export_catalogue.