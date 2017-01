Ludor Citrik était déjà l’invité, il y a deux ans, des Scènes du Jura. Dans Qui sommes-je, il interprétait un bébé ignominieux et lubrique sommé d’apprendre l’autorité sous les fourches caudines d’un Monsieur Loyal blafard à lunettes. Le clown revient, cette fois pour jouer Je ne suis pas un numéro. Il est encore un drôle de personnage, « cheveux hirsutes et barbe blanche en bataille, vêtu d’un manteau noir et chaussé de paquets de gâteaux ». Il entre sur la scène en traînant un Caddie délabré. Qui est-il ? Un père Noël fantasque ? Un clochard qui vient de traverser le pays à pied ? « Et voilà que l’énigmatique zigue se débarrasse de sa pelisse, de sa perruque et de son bouc postiche pour laisser apparaître un corps d’éphèbe et une tête toute glabre… »

Mardi 10 janvier à 20 h 30, à l’Oppidum. Dès 8 ans. Tarifs : de 14 € à 21 €.