Les arrivées de Brans, Offlanges, Thervay, Mutigney, Dammartin-Marpain et les deux Montmirey au 1er janvier font franchir à Jura nord le seuil des 12 000 habitants. La collectivité compte désormais 140 agents. Une majorité d’entre eux étaient, vendredi 13 janvier, réunis à la salle des fêtes de Gendrey où Gérôme Fassenet a rappelé les trois axes essentiels pour la collectivité : services à la population, préservation de l’environnement et développement économique.

Le nouveau périmètre de la communauté de communes Jura Nord vous semble-t-il cohérent ?

On sait qu’on devra d’ici quelques années aller vers des intercommunalités plus grandes mais, pour l’instant, nous souhaitons garder notre territoire tel qu’il est, voire le renforcer. La population de Jura Nord était concentrée sur la vallée du Doubs ; l’arrivée de communes de Nord Ouest Jura va permettre de créer de nouveaux services sur la vallée de l’Ognon.

Comment l’intégration des pôles scolaires de Montmirey et Dammartin et des agents qui y travaillent s’est-elle passée ?

Certes, ne sachant pas toujours ce qui allait devenir d’eux, ça a été pour les agents beaucoup de stress. La volonté a été de maintenir les services en gardant le maximum d’agents locaux.

Ne craignez-vous pas que les tensions qui étaient apparues au sein de Nord-Ouest Jura persistent ?

Depuis plusieurs mois, nous jouons l’apaisement ; nous les invitons à regarder ce que nous faisons en matière de scolaire et périscolaire et tentons de les rassurer sur le fait qu’on ne va pas tout regrouper sur la vallée du Doubs. D’ailleurs, depuis un an, certains assistent à nos conseils communautaires. Preuve de notre volonté d’essaimer les services sur l’ensemble de la communauté de communes : le développement du très haut débit va aussi s’organiser sur les ex-communes de Nord Ouest Jura.

Le redécoupage intercommunal n’a-il pas freiné les projets de Jura nord ?

La mise en place de cette loi NOTRe nous a pris énormément de temps sur 2016, mais ça n’a pas retardé les projets. La communauté de communes qui n’est pas très riche consacre énormément de temps à la recherche de subventions, par exemple l’appel à projets territoire à énergie positive qui nous amène plus de deux millions d’euros.

Y aura-t-il élection d’un nouveau bureau communautaire ?

La loi n’y oblige pas et ce n’est pas une demande non plus des élus. Nous aurons un conseil communautaire le 16 février. Il a lieu un peu tard car nous attendons la désignation du délégué Ougney. D’ici là, nous allons discuter en conférence des maires des compétences qui vont donner beaucoup plus de travail : économie, eau et assainissement… On va tout remettre à plat et voir comment on se réorganise en veillant à la représentativité sur Nord-Ouest Jura mais aussi des gros bourgs.

Quelle sera la participation des communes aux dépenses intercommunales ?

En 2015 quand on a transféré les écoles, on a proposé une participation de 70 € par habitant. Notre souhait est de l’étendre à l’ensemble des communes. A mon avis, les communes de Nord Ouest Jura qui ont fait un nouveau groupe scolaire y auront tout intérêt.

Ce système forfaitaire ne s’applique donc pas automatiquement ?

Non. Parmi les communes déjà membres de Jura nord, Etrepigney s’est mise hors système et s’acquitte d’une somme qui correspond à l’évaluation du service effectué ; par contre La Barre y est revenue et Monteplain est en réflexion pour faire de même.

2017 verra-t-elle le passage à la redevance incitative ?

Nous avions dit que nous étions d’accord pour la mettre en place mais sous un certain nombre de conditions : ramassage une semaine sur deux pour le gris, mise en place de points d’apport volontaires, valorisation des déchets sur l’espace du Pays dolois et aussi beaucoup d’animation pour faire comprendre aux gens la nécessité de réduire les déchets. Ces conditions ne sont pas remplies. Les responsables du Sictom doivent se réunir pour réfléchir aux attentes des communautés de communes ou d’agglo.

Propos recueillis par Benoît Ingelaere