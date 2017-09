L'appel des parents de Maëlys

« Elle nous manque terriblement. Nous pensons à elle chaque jour, chaque seconde et espérons que cet appel sera utile. »

C’est avec beaucoup d’émotion et de dignité que les parents de la petite Maëlys, disparue il y a plus d’un mois lors d’une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère), ont donné une conférence de presse, ce jeudi 28 septembre à Lyon. Dans un message lu aux journalistes, ils ont fait part de leur douleur et ont lancé un appel à l’homme mis en examen et incarcéré dans cette affaire « pour qu’il dise ce qui s’est réellement passé ce soir là ». « Nous ne recherchons pas un coupable à tout prix et sans preuve valable », a expliqué la maman de Maëlys, « au vu des dernières révélations de ce dossier et au vu de son attitude étrange lors du mariage, qui nous a interpellés, nous lui demandons de révéler ce qu’il sait. »

Pour les parents de la petite fille, « son comportement depuis le début de l’enquête ne [les] convainc pas de sa bonne foi et de sa volonté de participer à l’enquête. Il nous laisse à penser qu’il pourrait détenir des informations importantes qui pourraient nous aider à retrouver notre fille. Il doit sûrement, lui aussi se poser beaucoup de questions et réfléchir depuis sa cellule. Nous espérons qu’il entende notre appel à l’aide car notre seul souhait est de retrouver notre fille ».

Les parents de Maëlys sont aussi revenus sur les rumeurs et commentaires qui ont pu être laissés sur les réseaux sociaux pour regretter « la méchanceté de certains » et dire que ces commentaires sont « un obstacle de plus à surmonter ». Ils ont aussi remercié ceux qui, au contraire, les soutiennent et les aident dans ces moments difficiles – que ce soit les habitants qui ont participé aux battues, les pompiers, mais aussi les enquêteurs. Ils ont enfin dit leur indignation face à l’incendie de la gendarmerie de Grenoble « qui a bien failli détruire des preuves importantes pour les enquêteurs » avant de rappeler que Maëlys est une petite fille « joyeuse, dynamique, sportive qui adore les animaux et pense que tous ceux qui aiment les animaux sont dignes de confiance. »