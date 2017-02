Festival rural. Utopie.

Charly Reymond, de nationalité suisse, est venu résider en France dans les années 80. Installé comme brocanteur à Censeau, il va s’intéresser à la vie locale et son passé d’animateur social et culturel hélvétique va le conduire naturellement vers des activités artistiques. Il va pendant plusieurs années, grâce à sa formation, aider les associations locales en mettant en scène des spectacles ou des événements tels que la reconstitution de la vie de Louise de Savoie, et produire des spectacles venus de Suisse. Le foyer rural de Censeau, conçu pour être une salle tout spectacle (cinéma et théâtre) permet grâce à sa conception d’avoir une très bonne vision de la scène quel que soit l’endroit où l’on se trouve et jouit de plus d’une très bonne acoustique. Il y a 17 ans, en 2000, pour remettre cette salle sous employée en activité, la décision a été prise de créer le Festi’Rêves. Le premier festival a été organisé avec des troupes et des chorales locales sur deux week-end. Le festival durant maintenant une semaine complète, il faut aller chercher les spectacles en Franche-Comté mais également parfois un peu plus loin. Charly Reymond, le programmateur de Festi’Rêves, fréquente les festivals comme Avignon, Châlon dans la rue, Saint Louis (près de Bâle) pour visionner tous les spectacles susceptibles de se produire à Censeau. Le festival prenant de l’ampleur (jusqu’à 2700 entrées), il arrive également que des troupes prennent contact avec l’homme de spectacle. Le prochain Festi’Rêves se tiendra du 16 au 25 juin avec 13 spectacles différents pour tous les publics.