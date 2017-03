L'Alpine, star attendue du salon de Genève 2017

Cette fois, c’est pour de bon ! Et c’est au cri de « Alpine is back » que Michel Van der Sande, le directeur général d’Alpine, a officiellement dévoilé la nouvelle A110, cet après-midi devant un foule assez compacte de journalistes internationaux présents au Salon automobile de Genève.

Autant le dire : dans ce temple de l’automobile sportive, où l’on peut encore voir les supers et hyper cars que l’on ne voit plus ailleurs, ainsi que les réalisations les plus folles des grands préparateurs automobile, la petite sportive Française fait de l’œil aux visiteurs. Entièrement tournée vers le plaisir de conduire, légère, compacte, elle pourra d’ailleurs faire la « nique » aux poids lourds du segment que sont les Porsche 718, Alfa Roméo 4C ou Lotus Elise, avec ce petit supplément d’âme : l’ADN « Alpine » dont le code a été scrupuleusement respecté.

« On sait qu’elle est très attendue en France comme dans de nombreux pays, notamment la Belgique ou la Grande-Bretagne, et nous sommes confiants, car les gens savent ce qu’Alpine veut dire », expliquait un designer.

Les images déjà diffusées de la voiture photographiée sous la neige au col de Turini, un lieu mythique s’il en est pour la marque, mettaient déjà l’eau à la bouche. Mais force est de constater qu’elle est encore plus belle « en vrai », que ce soit dans une livrée bleue ou blanche. Harmonie des formes sans ostentation, code stylistique « historique » de la Berlinette parfaitement réinterprété, puissance et vitesse avec un 0 à 100 km/h avalés en 4,5 secondes, elle a décidément tout d’une grande comme on dit chez Renault, le grand frère.

Trois voitures de la première série A110 sont exposées jusqu’au 19 mars au Genève Motor Show, ainsi qu’une coque en aluminium. Et comme on dit chez Michelin, une visite « vaut le détour ».

Laurent Villette