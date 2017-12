L'Agence de santé annonce de nouvelles aides pour les hôpitaux Jura Sud

A la veille de la grande manifestation prévue samedi 1er décembre de Saint-Claude à Lons-le-Saunier (lire ici), dans un communiqué, l’Agence régionale de Santé annonce « de nouvelles aides financières pour les hôpitaux du Jura Sud ».

Ainsi, estime l’agence, « l’Etat est pleinement engagé pour réussir le « nouveau départ » des hôpitaux du Jura Sud et garantir à tous l’accès à un service public hospitalier de grande qualité. La mission d’administration provisoire reste en place pour garantir la bonne mise en oeuvre de cette organisation et une nouvelle aide exceptionnelle de 1,5 M d’euros vient d’être attribuée aux établissements, s’ajoutant à celles de 1,5 M€ versée cet été au CHI Jura Sud et de 1,12 M€ débloquée en mai dernier au profit du centre hospitalier de Saint-Claude. Soit un total de 4,12 M€. »

Au passage, l’ARS rappelle que le projet initial de réorganisation des soins sur le territoire qu’elle propose a été amendé et enrichi, « tenant compte des propositions formulées pendant la phase de concertation, pour définir une nouvelle organisation des soins pour le Jura Sud. » Le plan d’actions a été présenté aux élus le 27 octobre et se met en place qui « permettra de consolider les établissements sur le territoire. »

Chaque site hospitalier préservé

Cette nouvelle organisation de l’offre de soins préserve des services sur chaque site suivant des principes de spécialisation et de gradation des soins.