Dès demain, et pour deux soirées, la pièce de théâtre « À vif », de et avec Kery James, sera donnée sur la scène du théâtre de Lons-le-Saunier, dès 20 h 30. Une pièce créée en résidence en ce même lieu sous la houlette de Jean-Pierre Baro, artiste associé à la saison 16-17 des Scènes du Jura.

Mais avant ces deux représentations et un départ pour une tournée dans toute la France, Kery James et son compagnon de jeu, Yannick Landrein, étaient mardi 3 janvier 2017, sur les planches du théâtre pour la couturière : soit l’avant-dernière répétition précédant la générale et qui, a l’origine, permettait aux couturières de faire les dernières retouches aux costumes. Une représentation qui a surtout permis aux comédiens, au metteur en scène et aux techniciens de régler les derniers détails.