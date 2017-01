Jura : une population stable, mais des villes en baisse

Ce premier janvier 2017, les nouveaux chiffres de la population ont été publiés par l’Insee, qui doivent désormais faire foi. Mais le temps de la statistique n’étant pas le temps commun, ils reflètent la population du recensement 2014 , et remplacent ceux de 2012, qui officialisaient la population recensée au 1er janvier… 2009.

Pour le Jura, le chiffre retenu est donc de 260.681 habitants représentant la population municipale, contre 261.277 en 2012, soit une baisse globale de 569 habitants, assez peu significative. Ce qui l’est en revanche un peu plus, c’est le recul des trois principales villes du département, qui s’est visiblement fait au profit des zones rurales. Ainsi, entre 2009 et 2014, Dole a perdu 1594 habitants (-1,3%) ; Lons-le-Saunier a perdu 596 habitants (-0,7%) ; et Saint-Claude a perdu 1259 habitants (-2,3%), comptant respectivement 23.312, 17.311 et 10.096 habitants. Avec 7.108 habitants, Champagnole, la 4e ville du département, reste stable (-180).

Le baisse des population des ville-centre impacte aussi leurs intercommunalités : -0,2 % pour la communauté d’agglomération du Grand Dole (52.078 habitants) ;-0,3 % pour la Communauté de communes Lons-Agglomération (Ecla, 31.369 habitants) ; et -1,3 % pour la communauté de communes Saint-Claude Haut-Jura (21.777 habitants).

A l’autre bout du tableau, Mérona reste la plus petite commune du département, comptant toujours 11 habitants.

Pour la première fois, le document de l’Insee prend en compte le nouveau découpage territorial, avec la création des communes nouvelles, mais aussi la fusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Et avec 2 820 623 habitants, notre nouvelle région « conserve le onzième rang pour la population parmi les treize grandes régions métropolitaines, devant le Centre Val-de-Loire et la Corse. »

