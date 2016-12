Jura : une collision entre un TGV et un animal

Une collision entre un TGV et du gibier s’est produite, ce vendredi 30 décembre en début de soirée sur la ligne grande vitesse à hauteur de la commune de Belmont, non loin de Dole. Sous le choc, l’avant de de la motrice a été déformé, mais celui-ci a pu être redressé par les sapeurs-pompiers déployés sur place. Le TGV et ses 180 passagers indemnes ont repris leur voyage pour la gare de Dole. Cet incident a engendré un retard dans la circulation des trains.



