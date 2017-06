JURA : un tiers En marche, deux tiers de LR

Dans le Jura, les électeurs ont décidé de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier et d’envoyer à l’Assemblée nationale une députée « En marche », Danielle Brulebois, élue dans la première circonscription (Lons-le-Saunier) en remplacement de Jacques Pélissard qui ne se représentait pas, pour deux députés LR-UDI : Marie-Christine Dalloz dans la 2e, réélue sur le Haut Jura et Jean-Marie Sermier, réélu dans la 3e circonscription (Dole).

Côté LR, les deux sortants sont donc confortablement reconduits par les électeurs, avec 58,27 % pour M. Sermier et 57,17 % pour Mme Dalloz, tandis que sur la 1ere circonscription, Cyrille Bréro rate la succession de Jacques Pélissard, en obtenant 42,12 % des suffrages. Parti à l’issue du premier tour avec plus de 6000 voix de retard, il a toutefois rattrapé un peu de son retard sur la candidate d’En Marche, Danielle Brulebois (57,88 %), mais cela n’a pas suffi.

Sur la 3e circonscription, Mme Prost-Grosjean (En Marche, 42,83 %) n’a pas non plus bénéficié d’un report de voix suffisant pour vaincre face à Marie-Christine Dalloz, alors que l’issue du premier tour laissait envisager un match plus serré. Quant à M. Sermier, il réalise le plus gros score (58,27%) face à Paul-Henri Bard (En Marche, 41,73 %). Il est même le seul député du Jura à dépasser le seuil de 25% des inscrits. Car ce qui marque davantage cette élection, c’est l’abstention, qui bat un nouveau record dans le Jura puisque moins d’un électeur sur deux – 47,30 % pour être précis – s’est rendu aux urnes ce dimanche, alors qu’ils étaient 61,90% en 2012.

