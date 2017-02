Jura: Un examen du code de la route facilité

Le 6 août 2015, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, mettait en place la réforme du permis de conduire. Une réforme qui devait permettre aux candidats de passer leur examen du code de la route auprès d’opérateurs agréés, afin de recentrer les inspecteurs du permis de conduire sur l’épreuve pratique. Se saisissant de l’opportunité, la Poste et l’entreprise d’inspection, de vérification, d’analyse et de certification SGS, ont obtenu l’agrément d’État leur permettant de faire passer l’examen dans leurs locaux.

Ainsi, la Poste à ouvert six sites sur le département ; un collectif de sept places à la plate-forme de distribution du courrier de Lons-le-Saunier, et des individuels à Lons Briand, Dole Grévy, Champagnole, Saint-Claude Reybert et Arbois. Concernant SGS, l’entreprise ne loue qu’une salle de dix places actuellement, à Lons-le-Saunier, au Foyer Le Colibri, et cherche à s’installer à Dole. « Sur Lons, nous avons tablé sur 2 000 candidats par an, soit 16 sessions par mois, et pour Dole, nous espérons 1 600 candidats », explique Roselyne Defer, la directrice du programme chez SGS.

Des entreprises agrémentées

Côté légitimité, l’entreprise, qui faisait déjà passer des examens, des contrôles et qui délivrait des attestations, explique « travailler avec l’État depuis longtemps sur les contrôles techniques et avoir reçu l’agrément nécessaire. » Pour la Poste, dont l’organisation d’examens n’est pas le cœur de métier, Aurélie Bacheley, responsable d’exploitation, explique que « chaque examinateur a été formé, et que cette nouvelle branche rentre pleinement dans leur mission de service public ».

Un nouveau moyen de passer cet examen, dont les auto-écoles se satisfont en partie. En effet, fini les longs délais d’attente pour passer son code, désormais vous pourrez le passer dans les cinq jours à la Poste, neuf pour SGS. Côté financement également, avec un prix fixe de 30 euros, plus de mauvaises surprises ou de surcoût de la part des professionnels de la conduite, qui n’auront désormais plus besoin d’accompagner les candidats au centre d’examen.

De meilleures conditions d’examen

Mais pour Valérie Geay, directrice de l’auto-école Avenue de la conduite à Lons-le-Saunier, le problème est « que les résultats ne sont communiqués qu’au candidat et pas à l’auto-école. Ainsi, si l’un d’entre eux ment et s’inscrit à l’examen pratique, et que l’examinateur ne vérifie pas bien que le candidat a obtenu son code, des tricheries pourraient avoir lieu, et mener à des nullités d’examens ».

Côté candidat, on semble aussi se satisfaire de cette nouvelle manière de passer son code. Anaïs, 17 ans, qui le passait pour la première fois la semaine dernière sur le site de la Poste Lons Briand, avoue « avoir été surprise de pouvoir le passer à la Poste », tout en expliquant « avoir apprécié les conditions idéales d’intimité pour pouvoir passer son examen seul, dans un bureau isolé ».