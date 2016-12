La magie de la glace bientôt de retour à Prémanon !

Dès le 18 janvier 2017, petits et grands pourront chausser les patins et découvrir ou redécouvrir les joies de la glisse dans le cadre exceptionnel d’une patinoire évoquant la banquise.

Il faudra donc patienter encore un peu pour profiter pleinement de cet espace de loisirs, le temps d’achever la mise en glace et de réunir les conditions d’accueil nécessaires à l’ouverture au public.

En famille, entre amis, débutants ou patineurs plus aguerris… Après deux ans de travaux qui ont permis d’intégrer l’équipement au sein de l’Espace des Mondes Polaires, les visiteurs pourront découvrir les prestations d’une patinoire haut de gamme en ayant la sensation d’être au coeur des glaces du grand nord.

La patinoire-banquise de l’Espace des Mondes Polaires est un espace ludique et de loisirs qui restitue, dans sa scénographie et les grandes thématiques d’espaces, l’ambiance majestueuse et épurée de la banquise.

Avec une surface de 500 m2 de véritable glace, une aire d’accueil pour chausser les patins et une matinée réservée aux tout-petits (le mardi matin en haute saison), la patinoire-banquise de l’Espace des Mondes Polaires a tous les atouts pour ravir tous les publics.

Tout au long de l’année, les visiteurs pourront pratiquer le patin à glace ou participer aux animations proposées telles que la course de glisse sur bouées, l’initiation au curling ou encore le hockey.

Avec cette patinoire, la Station des Rousses se dote d’un équipement sportif de proximité qui permet de diversifier l’offre touristique et de loisirs en proposant une activité 4 saisons.

Le musée des mondes polaires ouvrira ses portes pendant les vacances de février 2017.

Chiffres clés :

4 cm de glace d’épaisseur en moyenne sur le ring

220 m2 d’espace visiteur

500 m2 de surface de glace

400 paires de patins