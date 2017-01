Jusqu’à – 16° à Lons-le-Saunier La semaine à venir (du 15 au 22 janvier 2017) sera probablement la plus froide de ce début d’hiver avec des températures qui dégringolent littéralement. Le thermomètre devrait plonger jusqu’à - 16 à Lons-le-Saunier, – 15 à Saint-Claude, – 16 aux Rousses, – 12 à Dole ou – 15 à Champagnole selon les dernières prévisions publiées aujourd’hui jeudi 12 janvier 2017 par les services de météo France. Ces conditions de froid extrême devraient perdurer au moins jusqu’au 22 janvier.

Pire, les journées de mercredi et jeudi sont annoncées avec fort risque de brouillards givrants. Les conditions de circulation seront donc particulièrement délicates, et il conviendra de limiter ses déplacements aux maximum. Alerte orange aux vents forts cette nuit Pour la nuit à venir, c’est un gros coup de vent qui est attendu avec des rafales à plus de 75 km/heures en plaine. Le département du Jura sera touché par la queue de tempête qui balaiera ce soir et toute la nuit le Nord et l’Ouest du pays. La Normandie notamment sera ainsi frappée par des vents à 140 km/heure au plus fort de la dépression qui va balayer tout le nord du pays. De la neige ce week-end En attendant le gros coup de froid de la semaine prochaine, le week-end sera marqué par des chutes de neige quasiment en continu. Une bonne nouvelle pour les stations qui ont bien besoin de conforter le matelas tombé récemment. La baisse ultérieure des températures et le retour de conditions plus anticycloniques permettant de fixer le manteau neigeux. De bon augure pour la saison hivernale.