Les samedi 1er et dimanche 2 juillet, de 10 h à 18 h, des initiations aux gestes qui sauvent seront organisées au gymnase du collège des Rousses par des sapeurs-pompiers et des secouristes de la Croix-Rouge. Cette opération a été mise en place par Anthony Cordier (des Rousses) pompier de Paris, et épouse Sophie. « En décembre, ils ont découvert l’histoire de ma fille Emma qui se bat contre la leucémie et qui avait alors fait son 3e coma. Anthony a décidé de faire quelque chose en organisant ces deux journées d’initiation à destination des adultes, mais aussi des enfants à partir de 6 ans », explique Angélique Aubas. La participation à ces séances est de 10 € par adulte (durée d’initiation d’environ 2 h) et de 8 € pour les enfants (durée d’initiation d’environ 1 h 30). Les bénéfices de cette journée seront reversés à l’association « Nous sommes Emma » qui partagera avec « Nathan, graine de soleil » et « L’association Cassandra ». Sur place, une buvette sera prévue et une tombola sera organisée dimanche après-midi en partenariat avec les commerçants des Rousses et sous le parrainage de la championne de biathlon Anaïs Bescond qui proposera une séance de dédicaces. En complément, le samedi après-midi dès 13 h, il y aura un grand lâcher de bulles de savon et d’espoir pour tous ces enfants malades.

> Inscription obligatoire au : 06 71 70 17 71.