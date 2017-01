Le maintien à domicile, qu’est-ce que c’est ? Ce terme englobe les services à la personne mais aussi toutes les mesures que l’on peut prendre pour rester le plus longtemps chez soi. « La sécurisation du domicile et les mesures de prévention que l’on peut apporter parfois à moindre coût participent au maintien à domicile », remarque Alain Boccard, directeur d’Axéo services qui animait ce samedi à 16h à la Commanderie une conférence Bien vieillir à domicile en toute sécurité.

Les accidents de la vie courante représentent plus de 21 000 décès chaque année en France dont la moitié sont liés à des chutes au domicile. Les victimes sont à 60 % des seniors. De manière plus parlante, un décès par heure est dû à une chute. Partant de ces constats, Alain Boccard souhaite davantage prévenir et limiter les risques en appuyant sur le fait « qu’il n’est pas nécessaire d’être dépendant pour être prudent ».

Certains aménagements en matière de sécurité sont d’ailleurs peu coûteux. Par exemple, coller des adhésifs double-face sous un tapis ou un paillasson permet d’éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Autre exemple : installer des nez de marche anti-dérapants dans un escalier.

Le témoignage de Michel Guoguely, dolois, venu prendre des contact pour des travaux d’adaptation de sa maison :

Des artisans à l’écoute des besoins C’est sur le volet prévention et sécurité du domicile que les artisans rentrent en jeu. Certains exposeront des solutions d’aménagement pour le maintien à domicile. Axéo services proposera de la télé-assistance en partenariat avec Europ assistance dont il est installateur agréé. Dans son domaine, Alain Jeanney présentera des sièges monte-escalier ou des élévateurs installés en extérieur. « Il est plus intéressant de l’installer avant mais les gens viennent souvent se renseigner suite à une chute. En complément, on propose de la domotique d’adaptation du logement et de l’aide aux malentendants », précise-t-il. Dans chaque pièce de la maison, des solutions existent à l’image de meubles rehaussés dans la cuisine ou de douche adaptée au handicap. Les artisans savent s’adapter aux besoins et les nouveautés ne manqueront pas sur le salon des Journées de l’habitat en matière de sécurisation du domicile. . . Le salon en images : . . Les Journées de l’habitat 2017 se poursuivent ce dimanche. Ouverture de 10 h à 19 h. Restauration possible sur place.

Le programme des conférences au cours de cette 3e journée :

14h – Le mandat de protection future ou le patrimoine des personnes vulnérables, par Me Dominique Ruez

15h – Les mesures fiscales en faveur du logement, par Mme Agnès Martinet-Fidon (ADIL)

16h – Quelle énergie pour son chauffage ?, par Yann Genay, AJENA





Plus d’infos : www.journeeshabitatdole.fr