De l’entreprise Jouef qui a fabriqué à Champagnole des trains électriques miniatures et les éléments de leur environnement, il reste le bâtiment de la rue Victor-Bérard transformé en pôle administratif ; les locaux de l’usine principale, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, occupés par de nouvelles professions commerciales ou artisanales ; et l’entrepôt, dans la même avenue, actuellement en cours de démolition. Voilà pour ce qui concerne le patrimoine d’une activité qui a fait vivre, au début des années 70, jusqu’à 800 personnes dans la Perle du Jura. En tout, de « Sellières à Foncine-le-Haut », ce sont 1200 salariés, répartis entre douze unités, qui ont participé à la fabrication des jouets en question. Sans compter les travailleurs à domicile. Jusqu’à ce que, de « charrette et charrette », l’entreprise ferme définitivement ses portes, en 2001. Elle était alors délocalisée en Italie.

En dehors des bâtiments, il reste la mémoire des hommes, les souvenirs. Aussi les réseaux miniatures appartenant à la société, qui servaient de démonstration dans les salons au cours des années 70-80. Ou peut-être encore, dans les maisons et les greniers des particuliers, des richesses endormies.

Un wagon par jour de marchandises

Des anciens de l’entreprise ont souhaité cultiver sa mémoire. « En 2013, nous avons organisé une rencontre amicale. De là est née l’association destinée à regrouper tous les anciens dans l’esprit de la conservation de la culture Jouef », explique Alain Roze, secrétaire de l’association Jouef-39.

Michel Petite, le président, qui a travaillé dans différentes sociétés, se souvient de belles années : « Il y avait une certaine fraternité entre tout le monde. Je n’ai jamais retrouvé cette ambiance-là. »

Alain Roze ajoute : « Quand je travaillais chez Jouef, je ne trouvais pas le temps long ». Henri Billard-Désiré fait lui remarquer : « Quand le samedi matin il fallait venir travailler, les gens allaient au boulot sans rechigner ». Il souligne le savoir-faire des employés. À l’époque, « un wagon de marchandises partait chaque jour de la gare de Champagnole ». Tous ces anciens collègues auront l’occasion de partager leurs souvenirs dimanche 21 mai lors de la rencontre annuelle organisée par l’association, au centre aéré de Champagnole.

Jouef-39 compte une soixantaine d’adhérents. Parmi eux des anciens salariés, donc, mais aussi des modélistes et des collectionneurs. Thierry Braillard, plus connu à Champagnole sous le nom de Quo, et Jean-Michel Grenier, font partie des passionnés de modélisme. Dans le local de l’association situé dans les bâtiments des Bains-douches, au 2, rue de l’Égalité, ils font revivre les réseaux des salons déjà cités : « Nous avons récupéré quatre réseaux en sommeil à la mairie. Nous sommes en train de les restaurer », précise Thierry Braillard. La plus grande maquette mesure 5,90 m de long et 1,50 m de large. Il y a aussi la « bulle », réseau plus petit protégé par une sorte de cloche en plastique. Ou encore le réseau à la hauteur des yeux d’enfants.

Expositions et portes ouvertes

« C’est l’émotionnel qui ressurgit de l’enfance », assure Thierry Braillard pour expliquer la passion qui le porte.

« La première fois que j’ai vu une Micheline, c’était peut-être dans un couffin », suggère-t-il. En tout cas, il avait moins de 5 ans.

« Pareil », poursuit Jean-Michel Grenier. « Quand j’étais gosse, mon père m’avait emmené à la gare de Morez et j’étais monté dans le train. À partir de là, j’ai eu mes petits trains à moi. » Il se souvient s’être dit : « Quand je serai en retraite, j’entrerai dans un club. » Malgré quatre déménagements, les trains ont suivi, et à 64 ans, Jean-Michel Grenier a tenu sa promesse. Il restaure les miniatures aux côtés de Quo. « Je veux corriger les défauts, les imperfections », précise ce dernier. « J’ai le goût de comprendre les choses. Je me suis toujours intéressé aux mouvements circulaires ». Les trains représentent aussi les voyages, « aller loin de chez soi, c’est la liberté ».

Thierry Braillard et Jean-Michel Grenier ont envie de faire partager leur passion aux jeunes générations. Dès les beaux jours, ils laisseront la porte du local de l’association ouverte, le samedi matin, pour que tout passant puisse s’y arrêter. Parallèlement, ils préparent assidûment l’exposition qu’ils présenteront au salon Expokit les samedi 1er et 2 avril à Besançon. Une mini-bourse sera également organisée. Les journées portes ouvertes dans leur propre local se dérouleront les samedi 22 avril et 4 novembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Les autres expositions auront lieu dimanche 2 juillet dans le cadre de Ruralissimo à Saint-Aubin, et les 28 et 29 octobre à Valdahon.

Enfin, parmi les adhérents de Jouef-39, fait remarquer Michel Petite, une trentaine ne sont pas Jurassiens. Ils « habitent dans toute la France ». Et là, il y a des collectionneurs.

Annick Cousin

Contact : Alain Roze, secrétaire, tél. 06 13 53 13 91. Tarif de l’adhésion annuelle : 15 €.