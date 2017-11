Artisanat à la mode marocaine

Chez Lila, ouvert mardi 7 novembre dernier au 17 rue du Commerce, l’artisanat de décoration, d’ornement et de bijouterie est importé directement du Maroc. Après une carrière dans le social, Jalila Meziane a décidé de se reconvertir lors d’un voyage au Maghreb. « Je ne vends que des pièces uniques d’artisanat local, ce qui justifie le prix un peu élevé ; il y a de la véritable faïence de Fès, des luminaires, des bibelots. Chaque pièce est différente en fonction des arrivages. » Dans sa boutique aux couleurs orientales, la maîtresse des lieux propose également un large choix d’huiles essentielles.

Un snack spécialisé dans les tacos

Ouvert le 10 octobre, le Lédo Snack se présente comme le spécialiste des tacos sur Lons-le-Saunier. Créé par Farid Lebcir, ancien salarié du BBS et du Chikka, le nouveau snack du 4 rue du Commerce propose six spécialités de tacos, ainsi que des burgers, paninis et pièces de poulet frits. « Je fais des tacos pour le plaisir, car c’est ce que j’aime, mais je propose également d’autres produits avec lesquels je fais plus de bénéfices. » Un nouveau fast-food qui a rapidement trouvé sa clientèle. « Je connais beaucoup de monde sur Lons de part mes précédentes activités, donc beaucoup de clients m’ont suivi ici. » Associé à son frère Sami, Farid a rapidement recruté un employé qui l’aide en cuisine et livre à 13 km autour de la commune. « Dans les mois à venir, je vais également faire des pizzas et j’espère pouvoir ouvrir ma terrasse l’été prochain. »

Une nouvelle franchise rue Saint-Désiré

Ouvert le 25 septembre dernier au 8 de la rue Saint-Désiré, l’enseigne Mise au Green s’adresse plutôt aux trentenaires, hommes et femmes, qui recherchent des vêtements de sportswear chics. Recrutée pour l’occasion, la nouvelle responsable de la boutique Charline Bonin en est à sa première expérience à la tête d’un magasin. Avec une employée, la jeune femme est « plutôt satisfaite de ses débuts. La boutique est bien fréquentée, il y a beaucoup de passage. »

Les cigarettes changent de trottoir

La franchise de cigarettes électroniques Jwell, gérée par Christian Vallot a déménagé il y a trois semaines, pour passer du 12 au 13 rue Saint-Désiré, et ainsi changer de trottoir. « J’ai déménagé pour avoir une meilleure visibilité de l’extérieur et pour agrandir ma surface de vente, que j’ai ainsi triplée. » Pour le gérant de la boutique, le commerce de l’e-cigarette et toujours florissant, « avec un chiffre d’affaires en progression constante », et ceux, malgré des lois de plus en plus restrictives.

Imprimez ce que vous voulez

Installé depuis fin octobre, mais en passe d’ouvrir réellement sa boutique au public dans les prochains jours, Aurélien Buatois a implanté son atelier de marquage publicitaire T’exprim Création au 1 B avenue Aristide Briand. Le chef d’entreprise qui travaillait seul de chez lui depuis juillet 2016 a décidé de gagner en visibilité en ouvrant son atelier – showroom en centre-ville. « Je fais du marquage publicitaire pour tous, de l’association, au club sportif, en passant par les entreprises et les particuliers, de la pièce unique à la grande série, et ce sur tout type de supports ; du t-shirt, au mug, en passant par la casquette ou les lunettes. »

Un coiffeur spécialisé dans la barbe

Après une formation de plusieurs années à l’étranger, entre la Libye et l’Italie, et plusieurs expériences dans des salons de coiffure lédoniens, Mohammed Ezzirani a décidé d’ouvrir sa propre boutique, Shop Moh, au 55 avenue de la Marseillaise. Avec une salariée, le coiffeur pour homme et femme, se positionne également sur la tendance de la taille de barbe. « Je taille tout le style de barbe, de la plus courte à la plus fournie. Je fais également les finitions au fil, ce qui permet d’éloigner la repousse du poil. »

Du champ aux arcades

Les éleveurs des verts plateaux, SAS jurassienne qui regroupe des agriculteurs bio de l’ensemble du département a ouvert le 7 octobre dernier, une nouvelle boutique pour distribuer ses produits, au 24 rue du Commerce. Viandes, charcuteries, légumes, fruits et fromages sont au rendez-vous de ce point de vente local créé par Michel Vacelet, agriculteur et président de la SAS. « Il y avait de la demande sur Lons, donc nous avons décidé de nous y implanter et nous avons reçu un bon accueil de la part de la clientèle. Notre but est de faire prendre l’habitude aux gens de consommer bio et local », explique Lætitia Boisson, vendeuse à la boutique.

Des tatouages, comme à la maison

Parties du salon de tatouage Arts Métalliques pour voler de leurs propres ailles, les tatoueuses Moshiu et Madame H.A., accompagnées de la pierceuse Annabel, ont décidé de créer leur propre studio, le Cercle, qui ouvrira ses portes courant décembre au 3 rue Lafayette. À leur côté, deux tatoueurs, Mortelle Saint-Valentin et Jereminsky. « Nous voulions avoir plus de place pour travailler et gérer notre propre boutique qui nous ressemble », explique Moshiu, qui affirme « ne pas être partie pour faire de la concurrence. » Dans ce nouveau lieu que les tatoueuses veulent gérer « comme un petit cocon, où l’on prend son temps et où l’on se sent bien », un grand open space sera dédié aux tatouages et un espace sera consacré aux piercings. « Avec la possibilité d’inviter régulièrement des tatoueurs venus d’ailleurs, de faire des soirées spéciales à thème également. » Côté décoration, le lieu se voudra être « un cabinet des curiosités, avec des meubles anciens chinés et des touches de baroque. »