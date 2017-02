Jeu-concours. Un week-end d'activités à gagner pour retomber en enfance

L’entreprise Decalcomaniaa aura bientôt un an ! Pour marquer l’événement, elle organise les 25 et 26 mars 2017, un week-end d’activités où plusieurs familles vont… retomber en enfance !

Un concours est organisé en partenariat avec Voix du Jura du 20 au 26 février 2017 à minuit pour gagner ce week-end d’activités baptisé “DAYCALCO”.

Ce concours est réservé aux résidents français et aux personnes majeures. Une seule participation par foyer.

Le tirage au sort aura lieu le 27 février 2017. Les résultats seront publiés sur le site et la page Facebook de Voix du Jura. Les gagnants seront contactés en message privé.

Le programme du week-end :

Vendredi 24 mars :

 Arrivée des participants et installation au gîte « Un Autre Monde ».

Samedi 25 mars :

 10h00 : Immersion dans l’atelier de tournerie sur bois de Robert Marichy – Arinthod.

 12h00 : Déjeuner au restaurant Le Mot de la Faim – Saint-Claude.

 14h30 : Début de l’après-midi « années 80 » au gîte – Saint-Claude.

- Initiation aux décalcomanies KALKITOS sur un décor géant avec Decalcomaniaa.

- Goûter 80’s : gâteau Yes fourré à la crème de cacao, pipas (graines de tournesol), boisson en sachet en poudre TANG et assortiments de bonbons (collier de bonbons, roudoudou coquillages…).

- Séance photo de famille au Polaroïd.

- Fabrication d’un carnet souvenir avec Martine DOTTO, encadreuse d’art.

 18h30 : Anniversaire, déco de table et buffet spécial Decalcomaniaa au gîte.

 20h30 : Soirée-jeux au gîte (Puissance 4, Mastermind, La Bonne Paye, Mille-Bornes, Baby-foot…).

Dimanche 26 mars :

 10h00 : Balade ludique sur le sentier des savoir-faire – Ravilloles.

 12h00 : Déjeuner au restaurant Le Regardoir – Moirans en Montagne.

 14h00 : Visite du musée du jouet – Moirans en Montagne.

 16h00 : fin du DAYCALCO.

Pour participer et être éligible au concours, il faut :

1) “aimer” la publication du concours depuis la page Facebook de Voix du Jura : https://www.facebook.com/voixdujura

2) “partager” en mode public la publication du concours

3) “commenter” la publication du concours en répondant à la question suivante : “Quel jeu ou jouet a marqué votre enfance ?”

Le règlement complet :

1- Participants

La participation au concours est gratuite et sans obligation d’achats. Le concours est réservé uniquement aux résidents Français et aux personnes majeures. Une seule participation par foyer / adresse IP / email est autorisée.

2- Organisateur

Le concours est organisé par Decalcomaniaa en partenariat avec Voix du Jura et est accessible sur la page Facebook https://www.facebook.com/voixdujura/. Facebook n’est ni organisateur ni parrain de l’opération. En aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié au concours.

3- Modalités d’organisation

Toutes les participations sont vérifiées et validées dans l’ordre d’apparition sur la page Facebook de Voix du Jura. Sont uniquement prises en compte les participations qui sont conformes aux conditions du concours.

Les gagnants seront désignés par tirage au sort le 27/02/17 à l’aide d’un algorithme informatique ou d’un tirage au sort manuel. Aucune contestation concernant la désignation des gagnants n’est possible.

Les résultats sont annoncés dans une publication sur le site web http://www.voixdujura.fr/ et la page Facebook de Voix du Jura et les gagnants sont également prévenus en message privé Facebook.

Toute tentative de fraude vaudra l’exclusion définitive sur les concours et autres réseaux sociaux de la Voix du Jura.

4- Conditions de participation au concours

Pour participer et être éligible au concours, les participants doivent pendant la durée du concours :

1) aimer la publication du concours depuis la page Facebook de la Voix du Jura (https://www.facebook.com/voixdujura/?fref=ts)

2) partager en mode public la publication du concours

3) commenter la publication du concours en répondant à la question posée sur le site web de Voix du Jura http://www.voixdujura.fr/.

5- Lots

3 lots sont à gagner. Les lots du concours sont 3 week-ends « DAYCALCO » pour 2 adultes et 2 enfants. Aucune contrepartie financière ou équivalent financier du lot ne pourra être demandé. Voix du Jura ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots par le(s) gagnant(s). En cas de force majeure, Voix du Jura et Decalcomaniaa se réservent le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente.

5-1 Lot n°1

Le lot n°1 d’une valeur de 455 € comprend :

-2 nuits d’hébergement au gîte « Un Autre Monde » 36 Rue du Miroir à Saint-Claude (39200) du 24/03/17 au 26/03/17 (petit déjeuner inclus). Le lieu atypique dispose d’espaces privés et communs. Plusieurs familles participantes au DAYCALCO partageront les espaces communs (cuisine, salon, chambre des enfants).

-Les activités du DAYCALCO : visite de l’atelier de tournerie de Robert Marichy (Arinthod), visite du musée du jouet (Moirans en Montagne), ateliers de l’après-midi années 80 (Saint-Claude), visite guidée du sentier des savoir-faire (Ravilloles), soirée-jeux (Saint-Claude).

-les repas du 25/03/17 midi et soir et du 26/03/17 midi.

Le lot ne comprend pas le trajet aller-retour jusqu’au lieu de séjour, les déplacements pendant le week-end jusqu’aux sites d’activités, les consommations et dépenses personnelles.

5-2 Lots n°2 et 3

Les lots n°2 et 3 d’une valeur de 155 € chacun comprennent :

-Les activités du DAYCALCO : visite de l’atelier de tournerie de Robert Marichy (Arinthod), visite du musée du jouet (Moirans en Montagne), ateliers de l’après-midi années 80 (Saint-Claude), visite guidée du sentier des savoir-faire (Ravilloles), soirée-jeux (Saint-Claude).

-les repas du 25/03/17 midi et soir et du 26/03/17 midi.

Les lots ne comprennent pas l’hébergement sur place, les déplacements pendant le week-end jusqu’aux sites d’activités, les consommations et dépenses personnelles.

6- Gagnant(s)

Voix du Jura et Decalcomaniaa se réservent le droit de retirer au sort un gagnant ou de remettre en jeu le/les lot(s) via Facebook si un gagnant ne se manifeste pas dans le délai imparti après l’annonce du résultat, à savoir 7 jours.

Les participants gagnants acceptent que leur nom (ou pseudo utilisé lors de leur participation au concours) soit publié et mentionné sur Facebook et dans Voix du Jura.

7- Acceptation du règlement

La participation au concours « DAYCALCO » organisé sur la page Facebook et le site web de Voix du Jura vaut acceptation complète et sans réserve du présent règlement.