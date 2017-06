Quand on est seul, la peur nous empêche d’aller vers l’autre. « Mais, avec d’autres, je peux traverser la route ». C’est ce témoignage que Jean Vanier est venu donner ce mardi à Dole, en l’église Saint-Jean.

La conférence organisée par l’Arche en Pays comtois a réuni près de 600 personnes, gens de la génération de l’orateur ou jeunes gens, à qui Jean Vanier a raconté sa rencontre en 1963 avec Raphaël et Philippe. C’est eux qui, dit-il, ont fondé les communautés de l’Arche, pas de simples lieux d’accueil mais « des pôles où les gens s’aiment ».

Le vieil homme a fait le choix d’un engagement radical auprès des plus fragiles. Il ne parle pas de handicap mais d’« histoires différentes ». Vivre en communauté demande de faire l’effort de supporter les autres, « certains un peu dominateurs, d’autres trop cool ». Il admet que « c’est fatigant » mais parle de ses compagnons dans l’Oise, Patrick et Pauline, et de toutes les autres personnes accueillies : « L’avantage des gens avec qui nous vivons, c’est leur simplicité du coeur. »

Réponse à la peur

« Dans un monde ‘insécurisé et insécurisant’, l’Arche est construite comme une réponse à la peur », dit Jean Vanier, soulignant que le mouvement s’est développé en France mais aussi au Moyen-Orient, en Afrique, au Bangladesh, au Chili…, grâce à l’engagement de gens animés par la même envie de rassembler plutôt que d’ériger des murs.

N’avoir pas toujours envie de sourire n’est pas si grave, dit encore Jean Vanier. Pour lui, l’essentiel est d’avoir le désir que les choses changent. Le plus difficile est de reconnaître ses propres fragilités. « On a tous besoin que quelqu’un nous reconnaisse et nous dise : tu es beau, je suis content que tu existes tel que tu es ». Il faut, pour cela, des lieux de ressourcement. Si l’Arche peut être utile, c’est à ceci : « Apprendre à nous aimer ».

A lire aussi dans Voix du Jura cette semaine : Deux foyers à la rentrée, un 3e en 2018 – La fédération de l’Arche compte 33 communautés en France et, dès septembre, une 34e qui sera implantée à Dole, dans l’ancienne hôtellerie du sanctuaire Mont-Roland. Ce mardi après-midi, Jean Vanier a pu découvrir les travaux en cours d’achèvement. Il s’est aussi rendu rue Pasteur à la Maison des Orphelins où un troisième foyer ouvrira en septembre 2018.