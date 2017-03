Insolite. Sosie.

Une sympathique et conviviale cérémonie se déroulait le 12 mars à la Taverne de la Finette. Quatre employés recevaient la médaille du travail des mains de Pierre-Louis Vallot : médaille « Grand Or » pour Joëlle Curie dite « Jo », l’or pour Gilles Destrieux dit « Monsieur Gilles », l’argent pour Patrice Chenevé dit « Georges » et Christelle Nappé dite « Kiki ».

Parmi les 4 médaillés se trouve le « Jean Rochefort » de la Taverne ou « Henri Virlojeux » au bon gré des clients. En effet la ressemblance de « Monsieur Gilles » avec les deux acteurs est frappante.

De nombreux clients l’appellent ainsi, à tel point que le propriétaire s’interroge : peut-être pourrions-nous le faire apparaître en hologramme sur les murs ? D’autant plus que « Jean Rochefort » qui aura connu une douzaine de gérants depuis son entrée à La Finette en avril 1978, partira à la retraite à la fin du mois de mars. Début avril, il pourra profiter de ses journées pour faire de longues balades sur son vélo futuriste, et quel vélo, un Hector Delta, vélo hybride à moteur essence et batterie électrique. Amateur d’histoire et de photographie, il aime découvrir de nouveaux paysages, des lieux historiques et raconter leurs histoires. Une passion qu’il prend plaisir à partager via internet. On ne verra donc pas « Monsieur Gilles » sur grand écran doubler Jean Rochefort…