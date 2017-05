Jean-Luc Mélenchon en meeting à Lons le 31 mai

Le leader de la France insoumise sera à Lons-le-Saunier, le 31 mai prochain, pour un meeting de soutien aux candidats Jurassiens de sa formation, place de la Liberté. L’accueil des participants est prévu dès 18 heures, la prise de parole à 19 heures.

« Ce rendez-vous s’adresse plus particulièrement aux Lédoniens et aux Jurassiens. Il sera l’occasion d’une prise de parole sur la portée de la campagne. C’est la particularité des Insoumis : nous faisons une campagne nationale, parce qu’il s’agit d’élire des députés de la nation pour faire les lois. LR et le PS font des campagnes municipales, ils nous attirent sur des sujets locaux, mais ce n’est pas le sujet », explique Gabriel Amard.

Nationale ou locale, dans la première circonscription, les candidats Insoumis, Gabriel Amard et Géraldine Revy, n’en font pas moins une campagne de terrain. Lundi, ils étaient ainsi à Chamole pour rencontrer les Vents du Grimont sur le projet d’éoliennes de la commune ; mardi, ils sont allés protester devant le Mc Do de Lons-le-Saunier pour alerter les clients sur la gestion des déchets de l’enseigne. « On le fait à Lons, mais cela va se faire dans de nombreuses circonscriptions, car on constate que Mc Donald’s augmente sa production de déchets et ne respecte pas la réglementation concernant le tri des biodéchets en 5 flux », explique Géraldine Revy…

Sur la première circonscription du Jura, les candidats « Insoumis » pensent avoir bonne chance de l’emporter, fût-ce au prix d’une triangulaire. « En moyenne dans le département, Jean-Luc Mélenchon a réuni 15 à 16% des inscrits ; il a d’ailleurs fait 21% dans la première circonscription. Or, 84% de notre électorat de la présidentielle a émis un vote d’adhésion au programme », calcule Gabriel Amard, que l’alliance PS-PCF-EELV n’inquiète pas : « Pour moi, la circonscription est gagnable, même si c’est un crève-cœur de voir quelques militants communistes et écologistes se réunir derrière une guirlande de logos. Nous sommes en tout cas la seule formation politique du Jura à être soutenue par plus de 3000 personnes. Certains disent “le soufflé Mélenchon est retombé”, ce n’est pas ce que l’on constate lors de nos réunions où des gens, venus de nulle part, viennent nous apporter leur aide. » Quant à la candidature de Danielle Brulebois, sous l’étiquette La République en marche, l’Insoumis la balaie d’un revers de la main : « elle s’est tout simplement carbonisée en passant du PS à LREM. Tout cela n’est pas sérieux. »