« Jean-Claude Bertrand et Arpad Szenes ont beaucoup de points communs. Ce sont deux peintres aventureux, audacieux. Ils sont figuratifs à la limite de l’abstraction dans leur façon de nous faire rentrer dans les paysages, la nature », explique Valérie Pugin, conservatrice du musée de l’Abbaye qui propose jusqu’au 28 mai prochain de découvrir ces deux artistes dans le cadre d’une exposition contemporaine.

« Jean-Claude Bertrand, décédé en 1987, a laissé une oeuvre importante, mais il n’est pas très connu. À ma connaissance il n’y a pas eu d’exposition de ses oeuvres dans un musée depuis son décès il y a 30 ans. J’ai eu l’occasion d’entrer en contact avec son épouse Jeanine. L’objectif de cette exposition est de valoriser et de montrer des oeuvres d’art qui se trouvaient à Vanves dans son atelier ».

Ainsi, dans deux des trois salles du rez-de-chaussée, Valérie Pugin propose de découvrir l’artiste à travers des ensembles de tableaux qui déclinent plusieurs thèmes : des écorces, des humus, des sources… Mais aussi des lieux : la Bretagne, la Bourgogne (où il avait une maison de famille), les Paysages du sud (Espagne, Castille, Nice), avec à chaque fois une palette de couleurs fortes à travers des huiles sur papier, sur carton, des dessins et des peintures. Dans la troisième salle, les oeuvres d’Arpad Szenes proposent cette fois un tout autre univers, à travers des tableaux beaucoup plus délicats.

Un ami proche de Dominique Mayet

« Il faut prendre le temps de regarder tout le travail minutieux de la matière. Szenes a fait lui-même ses petits papiers qu’il a utilisés pour faire ses tableaux. Ses oeuvres sont beaucoup plus rares. Le musée de Saint-Claude aura certainement l’occasion d’en prêter quelques-unes pour une exposition à Barcelone ». Dans cette salle, le public pourra d’ailleurs découvrir une aquarelle « Marine » qui fait partie du legs 2016 de Guy Bardone. C’est la première fois qu’elle est exposée. Pour compléter cette présentation, une petite niche proche de cette salle présente la famille Bertrand, un portrait de Jeanine réalisé par son mari, un portrait de Jean-Claude Bertrand peint par Boucherie (un ami de la famille) et l’inverse… Enfin à l’étage, un cabinet graphique propose un petit tour dans le Jura, en Bourgogne et en Franche-Comté par Jean-Claude Bertrand qui était un ami proche de Dominique Mayet.

À noter que chaque premier dimanche du mois, l’entrée et la visite guidée gratuite du musée sont proposées à 15 h.

Rendez-vous le 5 mars prochain.