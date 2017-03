Jazz-soul : Lisa Simone, fille de Nina

Lisa Simone est la fille de l’illustre chanteuse et militante afro-américaine Nina Simone. Après une expérience de huit années dans l’US Air Force au moment de la guerre du Golfe, elle a pris la direction de Broadway où elle a enchaîné les comédies musicales. Ce n’est qu’à l’âge de cinquante ans révolus, en 2012, qu’elle a abordé la scène du jazz, de sa voix « ample », de son « timbre riche » et son phrasé « ductile comme de l’or ». Sur la scène doloise, elle interprétera son dernier album intitulé My World. Un disque qui parle « de son monde intime en particulier, à en croire le thème de la famille décliné au fil des chansons, qu’elle évoque un fils lointain, qu’elle s’adresse à sa propre fille ou qu’elle rende hommage à sa mère dont le poids fut pourtant si lourd à porter ». My World aborde également la joie de Lisa Simone « d’avoir enfin trouvé une place – sa place. »

Vendredi 24 mars à 20 h 30, salle de la Commanderie à Dole. Tarif : de 11 € à 21 €.