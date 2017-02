Eau potable. Incident. Alerte.

La loi des séries

Après une conduite cassée nette vers le pont du Serein le 2 décembre 2016 une nouvelle casse nette est survenue le 18 janvier avant l’usine V33, non loin de la citerne de gaz : « le débit est passé de 230 m3/j en temps normal à 430, soit presque le double » a exposé le premier édile. « Après accord de V33, l’eau a été coupée pendant environ 2h. Mais il a fallu une demi-journée pour enlever 25 cm d’enrobé gelé, car la route avait été refaite plusieurs fois ». La loi des séries a continué le 23 janvier avec une nouvelle fuite sur un branchement alimentant l’usine Prenas et quelques particuliers : « un raccord laiton a lâché, là encore sous la route de la Muyre » a expliqué Bernard Frachon. La cause de toutes ces fuites : sans doute une mauvaise pose, comme par exemple cette pierre restant sous le tuyau d’eau, lui-même placé sous la route. Les poids-lourds passant au dessus ont fait le reste…

Une alerte centralisée en développement

« On aurait pu avertir les personnes impactées par ces coupures d’eau grâce au système Gala » a expliqué Bernard Frachon. Grâce à ce système centralisé, un seul clic permettra d’informer tous les domblanais ou une partie ciblée, d’un événement important

(accident, coupures d’eau, risque chimique). « Chacun recevra un message sur son téléphone fixe ou mobile » : les habitants figurant dans l’annuaire n’ont aucune démarche à accomplir ; les autres seront invités à remplir un petit questionnaire déposé dans leurs boîtes à lettres, de même que le bulletin municipal. Pour être opérationnel, la mairie doit au préalable constituer une base de données fiable : un long travail qui sera confié à un étudiant durant les vacances scolaires.

Une extension des « Bauches » ?

La commune, grâce à une saine gestion, dispose de quelques réserves financières. Des réserves que le conseil municipal a choisi d’investir dans une réserve foncière jouxtant le lotissement « Les Bauches ». La commune est désormais propriétaire de 8.423 m2 de terrain, de quoi construire environ « 8 maisons » selon Bernard Frachon. Une bonne affaire conclue à 59.000 € (estimation des domaines) soit 7€/ m2 au lieu des 10€/ m2 demandés initialement par M. Ravier. Le conseil s’est terminé sur une embauche : celle de Laura Meignier de Courbeau pour gérer la salle des fêtes.

Stephane Hovaere

Pour toute location de la salle des fêtes , téléphonez au 06.46.90.06.33