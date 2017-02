Réussite. Education. Insertion.

L’ENILBIO (École nationale d’industrie laitière et des biotechnologies) a ouvert ses portes au public le 4 février afin d’expliquer sa singularité et ses différentes formations axées sur des secteurs d’activités très ciblés, générateurs d’emplois d’avenir : les Industries AgroAlimentaires (IAA), le secteur du lait, les bio-industries et les biotechnologies, la qualité. L’école baigne dans les conditions industrielles de production et d’hygiène : on y traite 1.430.000 litres de lait par an sur 5000 m², on y brasse 120 hl de bière (avec nouvelle extension à 650 hl pour faire face à l’envolée des ventes de 20 % par an) pour un chiffre annuel global d’environ 2.000.000 €. L’établissement assure un taux d’insertion de 94 % et les exemples de réussite sont légion : Alain Jallon qui fit partie de la promo BTS 1962 en a témoigné durant ces portes ouvertes. Emigré aux USA depuis 38 ans, ce jurassien y a créé plusieurs sociétés spécialisées dans la fermentation, l’alimentation animale et la nutrition des sols.

Lilian Renaud, fromager et chanteur star

Autre exemple de réussite : Danaelle Grégoire, une ancienne major de promo. « Mon adaptation fut facilitée par une très bonne prise en charge. Il existe une grande entraide entre tous les étudiants. Dès ma deuxième année, je devins « marraine » afin d’assister les nouveaux ». Autre brillant étudiant de la filière Enil, mais pour d’autres raisons : Lilian Renaud, le chanteur star de « The Voice ». Celui qui a quitté l’ENIL de Mamirolle (Doubs) en 2011, après avoir obtenu son BTS, décrit le travail du lait comme une passion,

« une activité noble comme le travail de la terre ».

Pour s’en convaincre, il est possible de goûter à une large gamme de fromages fabriqués sur place : Comté, pâtes pressées (Morbier et Grimont), Saint-Savin et Pénitent (fromages à pâte molle), Polinois. Sans oublier divers types de yaourts, du fromage blanc en faisselle, du beurre de baratte ou de la bière blonde ou ambrée (vendus sur place ou dans certaines grandes surfaces).

Pour le directeur adjoint, Patrice Dieudonné, voici la clé du succès : « Notre plus grande qualité est de répondre aux besoins des entreprises autant qu’à ceux des élèves. Et cela grâce notamment à notre centre de recherche et par des formations personnalisées qui passent par le biais de l’entreprise. Notre politique d’accompagnement est vaste afin de faire face à l’échec et de fournir des diplômés aussi confiants que compétents ». Que demander de plus ?

Stéphane Hovaere.