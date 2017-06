Ivan Bourgeois et Hélène Hanrot ont levé le mystère

Hier samedi 3 juin au matin, les 100 engagés de la première édition de la Transju’Mystère organisée pour la 10e Transju’trail avaient rendez-vous sur le parvis de la mairie de Morez pour découvrir le parcours surprise de 56 km qui les a conduits à départ de Champfromier, vers la Borne au Lion pour revenir à Morez

La course a été remportée par le Lédonien Ivan Bourgeois en 5 h 14 ‘ 12 devant Ludovic Bourgeois en 5 h 18 ‘ 11 et Hughes Raymond en 5 h 28 ‘ 24. Chez les dames, la victoire est revenue à Hélène Hanrot en 7 h 23 ‘ 25 devant Anne Villemin en 7 h 28 ‘ 32 et Nadine Arbogast en 7 h 33 ‘ 45.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir