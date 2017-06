Nozeroy, internet, zone blanche, Clément Pernot

Le mercredi 7 juin s’est tenue à Censeau, à la maison du temps libre, une réunion d’information concernant la couverture et l’état d’avancement des travaux permettant à tous d’avoir un accès correct à Internet. En effet depuis plusieurs semaines, des habitants de l’ex-canton de Nozeroy, où 18 communes ne sont pas (ou très mal) desservies par Internet, sont montés au créneau et ont fait circuler une pétition qui a réuni plus de 600 signatures. Parmi eux, les professionnels à qui il est demandé de faire les déclarations obligatoires (TVA par exemple) en ligne. Parmi eux, Sylvie Guy, gérante de la société Alsyl de Charency :

« La pétition est le moyen le plus démocratique de poser une problématique. Une liste de 600 signatures sur le canton de Nozeroy est représentative d’un mécontentement ».

Bien que Clément Pernot ait fait remarquer qu’il n’avait pas cédé à la pression pétitionnaire, cette réunion a apporté quelques réponses aux demandes exprimées.

La mise en place du réseau

Dans un premier temps, le président du conseil départemental a déclaré qu’un projet existait lorsqu’il est arrivé aux manettes, qui prévoyait de pourvoir d’abord à une couverture optimale pour les plus grandes villes du département et « laissait pour compte » le reste de la population pour au moins dix ans. Dans un souci d’équité, ce programme a été remplacé par un projet qui doit permettre, (mis à part quelques maisons trop excentrées pour qui sera étudié une solution au cas par cas), une couverture de la totalité du territoire avec un débit permettant de pouvoir travailler normalement avec Internet (mais également de recevoir la télévision) pour 2019 au plus tard. Ensuite, à l’horizon de 5 ans, le réseau montera encore en puissance avec le haut débit par tous via la fibre optique. Pour Sylvie Guy : « Un calendrier est proposé. Bien qu’il ne donne pas entièrement satisfaction (trop lent comme le débit), il semble que les choses avancent. Pour nous les artisans, c’est de notre travail dont il s’agit et de la survie de nos entreprises. On nous impose de travailler en télédéclaration et en télépaiement avec des dates et des heures impératives de rendu, actuellement cela devient un stress (des pénalités tombent en cas de retard). Je veux rester positive et constructive, mais je reste attentive à l’échéance de 2018-2019 et j’espère que cette fois les délais seront respectés »

Le coût du réseau

La facture globale pour l’ensemble des travaux s’élèvera à 68 millions d’euros. Cette somme sera prise en charge à la hauteur de 34 millions par l’Etat, 17 millions par le département et 17 millions par les communautés de communes. Chaque communauté de communes participera financièrement au prorata du nombre d’habitants et de ses besoins spécifiques. Les opérateurs internet n’investiront rien, ils se contenteront d’utiliser le réseau une fois que celui-ci sera opérationnel.

