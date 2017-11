Intempéries : les pompiers du Jura très sollicités

Comme cela avait été annoncé par Météo France, les conditions climatiques sont difficiles cet après-midi dans le Jura et les pompiers sont très sollicités, depuis 15h30, pour des dommages divers sur l’ensemble du département, et plus particulièrement sur le secteur d’Arbois. Ils sont ainsi une quarantaine à intervenir pour des bâchages de biens et des dégagements de chaussée. Les services d’astreinte du Conseil départemental, d’Enedis et des différentes communes participent aux opérations de secours.

Par ailleurs, comme le montre l’image prise sur la webcam de la RD 678 sur Chaux-du-Dombief, de la neige est tombée de façon assez importante sur le haut Jura. Prudence, donc, sur les routes où les conditions sont difficiles, notamment sur la RD 471 de Censeau, à la limité du Doubs, à Champagnole et sur la RD 436 entre Les Essards et La Cure. L’état des routes en direct : cliquez ici.