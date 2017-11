Foncine. Premiers flocons sur le mont Bulay

Foncine, neige, froid

Les premiers flocons de neige de l’hiver sont arrivé sans prévenir le 11 novembre. Réjouissance pour les uns et soucis ou jérémiades pour les autres, nous voilà entrés dans une période hivernale, avec des froids plus vifs le matin. Les services spécialisés dans le déneigement ne se sont pas fait surprendre. Routes départementales ou routes communales étaient « ouvertes », et les conditions de circulation étaient parfaitement correctes sur ce secteur en début de semaine.