Insolite : une vache jurassienne mobilise dix pompiers au Salon de l'Agriculture

Le site internet de la radio France Bleue rapporte ce soir qu’une vache Jurassienne a causé quelque trouble, vendredi 24 février, à son arrivée au Salon de l’Agriculture de Paris.

Tout juste débarquée des prairies du Jura, Indienne, une highland cattle au caractère bien trempé, a échappé à la vigilance de son accompagnatrice pour une virée dans l’enceinte du Parc des Expositions façon rodéo.

Paniquée et difficile à maîtriser, elle a même donné un coup de corne à son accompagnatrice, qui a été légèrement blessée au poignet et a également abîmée un engin de chantier. Il a fallu l’intervention d’une dizaine de sapeurs-pompiers pour encercler la vache à l’aide de barrière métalliques, la maîtriser et qu’elle puisse rejoindre son enclos.