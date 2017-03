Ce lundi 6 mars 2017, des habitants de la Combe à Morbier, ont eu la surprise de voir se poser une à une des cigognes sur le toit de leur maison et autour de celle-ci. En fin d’après-midi, ils en avaient comptabilisé une trentaine qui ont dû faire face aux conditions météorologiques particulièrement difficiles aujourd’hui : vent, pluie, neige….

La LPO de Franche-Comté rappelle: “Après avoir passé l’hiver en Afrique sub-saharienne, en Afrique du Nord et en Espagne, les cigognes blanches doivent regagner leur aire de reproduction. Pour les populations alsacienne et allemande de la vallée du Rhin, la région est incontournable ! Les oiseaux arrivent du Sud, survolent Lons-le-Saunier direction Besançon puis, par la vallée du Doubs, passent vers Montbéliard/Belfort avant de poursuivre le long de la vallée du Rhin. D’autres axes existent en région (vallée de la Saône, de l’Ognon, long de la Haute-Chaine, etc.), mais il s’agit ici du principal. Des milliers de cigognes traversent ainsi la région deux fois par an, et il nous faut donc renouer avec ce rituel immuable de cette espèce majestueuse : la période de migration prénuptiale s’étale du 15 janvier au 30 avril, avec un pic de passage de mi-février à mi-mars. Dans cette période, l’observation de cigognes est quotidienne ! Relayée par le réseau d’observateurs de la LPO Franche-Comté, une carte en ligne des données, en temps réel, sur notre site internet renseigne ce flux”.

Un appel est donc lancé aux Comtois de signaler les groupes de cigognes par téléphone au 03 81 50 43 10, sur la page Facebook ou via l’appli Naturalist, liée au site de saisie en ligne http://franche-comte.lpo.fr (inscription gratuite).