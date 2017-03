C’est une première en France. Ce jeudi 2 mars, le casino de Lons-le-Saunier accueille la première « croupière virtuelle » sur une table de black jack électronique en France.

« Dès votre arrivée, l’hôtesse virtuelle capte votre regard et ses yeux vous suivent lorsque vous vous déplacez devant elle, comme une invitation à vous asseoir et la rejoindre. Puis, elle distribue les cartes et mène le jeu avec un charmant sourire… c’est très étonnant », explique-t-on au casino.

Brune ou blonde, ces femmes virtuelles sont interchangeables selon les souhaits du casino. Cette nouveauté électronique est fabriquée et commercialisée par la société américaine Bally Technologies, qui appartient au géant du jeu américain Scientific Games.

« Après les machines 3D, les grands jeux électroniques, les machines VIP, la Nuit blanche, c’est une nouvelle offre d’avant-première qui est proposée au casino de Lons-le-Saunier, qui reste pionnier en la matière. »