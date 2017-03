AJIR : la goutte d'eau qui se rêve océan de fraternité

« On n’avait pas une grande ambition. On voulait juste accueillir un ou deux réfugiés avec une petite équipe d’une dizaine de personnes, et on s’est retrouvé 200. Notre petit objectif a fait tache d’huile »… Il y a un an, au lancement de l’association AJIR – acronyme d’Accueil Jurassien intercommunautaire -, Cécile Klinguer se voyait comme « une petite goutte d’eau dans un drame humain », mais « une goutte indispensable ». Le drame, c’est celui des réfugiés Syriens et Irakiens, lancés sur les routes de l’exil par la guerre et les violences. En dehors de l’accueil (ou du manque d’accueil) institutionnel, l’association s’est donnée pour but d’insérer les réfugiés dans un environnement plus familial et surtout plus humain, « pour cocooner ces gens qui ont beaucoup souffert. » Elle est d’ailleurs rassurée de constater qu’au moment où certains prônent le repli identitaire et l’exclusion, dans le Jura, « nous sommes nombreux à vouloir agir. »

Grands sourires

Si l’association a été lancée au mois de mars 2015, ce n’est qu’en juillet qu’elle a reçu son premier appel de la Fédération protestante d’entraide de Strasbourg, qui lui proposait d’accueillir deux Syriens. « C’est ainsi : on s’attendait à recevoir des familles, avec des jeunes enfants, et on se retrouve à accueillir deux hommes de 48 et 34 ans sur le quai de la gare de Lons… » Aucune déception, dans le propos. D’ailleurs, « on s’est découvert avec de grands sourires sur ce quai de gare », se souvient Cécile Klinguer.

Durant trois mois, les deux hommes ont logé chez elle, le temps d’accomplir les nombreuses démarches nécessaires à leur prise en charge et leur installation dans un appartement à Lons. « Cela a été trois mois de grand partage, de beaux moments de vie familiale. »

Mais au mois d’août arrive un deuxième appel de la FEP, cette fois pour accueillir une famille de 10 personnes. « Là encore, on n’était pas préparés. Mais on avait entendu qu’à Mouth, une association avait un logement prêt pour huit personnes et que la Préfecture du Doubs ne leur envoyait personne. L’arrivée de ces Irakiens demandeurs d’asile a été un moment de grand bonheur pour eux. » Enfin, il y a eu Iness, ses enfants et sa maman pour lesquels l’association s’est mobilisée. « Il fallait trouver les fonds pour payer le voyage depuis la Guyane pour 4 personnes. Et on a obtenu la somme nécessaire… »

Nouvelles arrivées

Iness et sa famille, Sami et Teser : au-delà de l’accueil, c’est toute une communauté qui s’est mobilisée autour de ces réfugiés jusqu’à former une grande famille. Tous suivent des cours de Français et souhaitent s’intégrer. Teser travaille a travaillé un peu dans le bâtiment ; Sami fait de l’animation 3D pour les dessins animés ; Iness est un cordon-bleu et va se lancer dans une formation de cuisinière avec le rêve d’ouvrir un restaurant… « Sami veut aussi faire venir sa famille, restée en plein cœur de Damas, soit sept personnes entre ses parents, ses deux sœurs, son beau-frère et deux enfants. Mais ce n’est pas facile, car la France n’accorde les visas qu’au compte-gouttes ».

Dans les jours à venir, l’association va aussi recevoir deux jeunes femmes de 20 et 23 ans avec leur mère, de 60 ans, qui arrivent de Syrie. « Ce sont des gens qui ont une histoire très lourde, d’ailleurs, la maman arrive avec deux balles dans le bras. » Elles devraient être logées à Conliège, dans un bien mis à disposition par l’Evêché et rénové par l’association avec l’aide des premiers réfugiés. Ce projet a le soutien de la municipalité et d’habitants du village « qui se mobilisent pour les entourer ».

Réseau « Welcome »

L’association fait a aussi intégré le réseau « Welcome » qui se met en place pour l’accueil de personnes seules. Sa réussite a aussi dépassé les frontières du Jura et récemment, à Pontarlier, ses membres sont allés rencontrer une association qui se constitue, dans le but d’accueillir des jeunes réfugiés. « C’est bien, les gouttes d’eau se multiplient et peut-être qu’un jour, on arrivera à un océan de fraternité », conclut Cécile Klinguer qui ne regrette vraiment rien : « AJIR, franchement, c’est une super expérience et on est très heureux. Quand ils arrivent, ils n’ont rien d’autre qu’une petite valise. Mais ils sont très généreux, et ils nous rendent beaucoup de bonheur. »