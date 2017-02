Rue des Mouillères, au numéro 7, dans un léger renfoncement, le restaurant « Le Duo ». À la carte, des kebabs et des pizzas ; un mix de saveurs et d’origines qui donne son nom à l’établissement. Dans la cuisine, derrière le comptoir, un duo également. Deux amis : Turgut Aksoy et Baykal Yildiz. La rencontre avec les deux compères pourrait s’arrêter après une commande express, un samedi soir avant une soirée entre amis. Mais les deux compagnons ne sont pas de ceux qui vous font une pizza à la va-vite, pour sustenter votre estomac, vide de plaisirs culinaires transalpins.

Une passion entre l’homme et la pâte

Ces deux-là jouent plutôt dans la cour, ou plutôt la cuisine, des champions. « Après avoir quitté mon métier de boucher, j’ai rejoint mon ami Baykal dans son restaurant pour l’aider à faire les kebabs, pendant que lui faisait les pizzas. Puis, pour lui donner un coup de main, il m’a montré comment en faire, et rapidement, je me suis passionné pour la pizza », explique Turgut. Une passion presque viscérale née alors entre l’homme et la pâte. « J’aime toucher la pâte, la travailler de manière artisanale. Quand on a mis le nez dans la farine, il est difficile d’en sortir », s’amuse le pizzaïolo.

À ses côtés, Baykal, plus discret, partage la même passion pour la spécialité italienne. Un amour de la pâte qui « le fait [s]’évader lorsqu’il la travaille ». Si bien qu’il y a trois ans, il décide de participer au France Pizza Tour, organisé par l’Association des pizzerias françaises. « Ça a été un échec, je n’ai même pas réussi à me qualifier. » Peu importe, l’année suivante il retente le concours, cette fois accompagné de son ami Turgut ; ils arriveront jusqu’en finale, mais sans atteindre le podium.

Objectif: arriver dans les dix premiers

Pour eux, « cette année sera donc la bonne ! On compte arriver au moins dans les dix premiers ». Et les choses ont déjà bien commencé pour eux ; Baykal s’est qualifié pour la finale en octobre dernier à Grenoble en arrivant 6e, et Turgut, le 24 janvier dernier à Lyon, en arrivant 3e face à une quarantaine de concurrents. Prochaine étape : la finale les 15 et 16 mars prochains, lors du salon Parizza à Paris, porte de Versailles, où ils affronteront 160 pizzaïolos. « Face à nous, nous aurons un jury composé de trois champions de pizza et d’un cuisinier. Autant dire que 80 % de la note finale sera sur la qualité de la pâte et sa cuisson, plus que sur les qualités gustatives à proprement parlés. »

Depuis leur qualification, les deux amis s’entraînent donc soir et week-end pour atteindre la perfection, en 12 minutes chrono ; le temps qui leur sera imparti lors de la finale. Au menu : une pizza végétarienne, crème de courgette, épinards, choux et mozzarella di bufala pour Baykal, et une spéciale, crème de parmesan, boulette de bœuf, brocolis, tomates cerises, mâche, parmesan, pour Turgut.

Les conseils des champions pour réussir sa pizza

1. Des aliments à température ambiante :

« Sortez votre pâte, ainsi que votre viande, fromage, avant de faire cuire votre pizza, afin qu’ils soient à température ambiante. Vous éviterez ainsi de choquer les aliments lors de la cuisson et de dénaturer leur goût, et vous empêcherez la pâte de gonfler trop vite. »

2. Une cuisson en plusieurs étapes :

« Ne mettez pas tous les ingrédients sur la pâte directement, pour les faire cuire tous ensemble. Vous pouvez cuire la pâte, la retirer pour y mettre certains ingrédients, la remettre au four, puis ajouter à la fin les aliments les plus fragiles comme la salade ou le jambon, qui cuiront avec la chaleur de la pâte. »

3. Cuire les légumes avant :

« Leur cuisson étant plus longue, il faut cuire ses légumes avant. Il ne faut pas hésiter à les griller, comme les aubergines, pour leur donner un petit goût en plus. »

4. Customiser sa sauce tomate :

« Si vous prenez une sauce toute faite, il ne faut pas hésiter à l’améliorer, en y rajoutant des épices par exemple, dont le goût se diffusera mieux que si elles avaient été mises sur la pizza après la préparation. »