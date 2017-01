Une nouvelle aventure débute pour Jonathan Noly et Jessica Mongey dont le projet, à 31 et 29 ans, était de trouver un établissement à reprendre. « Ce coin nous plaisait ; c’est une belle région », dit la jeune femme originaire de Gray. La Franche-Comté, son compagnon l’avait découverte comme gendarme à Lons-le-Saunier. Il y a passé trois ans, assez pour tomber sous le charme des paysages et mûrir l’envie d’y revenir dans un cadre authentiquement jurassien. Ce qu’offre, assurément, l’Auberge du Comtois. Depuis un quart de siècle, Annick Blanchard et Claudine Poujol y accueillent les clients dans une ambiance conviviale mais, à 62 ans, elles aspiraient à profiter d’une retraite méritée. « On a découvert l’établissement sur leboncoin », raconte Jonathan. Venu le visiter, le couple a pu vérifier qu’il correspondait à ce qu’il cherchait.

L’Auberge du Comtois a une capacité de 80 couverts en salle et une vingtaine en terrasse l’été. Il possède six chambres. « Nous allons ouvrir midi et soir en semaine ainsi que le dimanche ; on ne ferme que le samedi », annoncent les nouveaux gérants. Pour les aider, ils ont recruté un cuisinier qui officiait au Pirate à Champagnole : « On souhaite rester dans une cuisine typiquement jurassienne, en travaillant avec les producteurs locaux ».

Après sa mutation à Nîmes, Jonathan avait quitté la gendarmerie pour prendre la responsabilité d’un magasin spécialisé dans les remorques. Quand ils s’étaient rencontrés, Jessica travaillait à Lons, au Jeremy’s. Elle avait trouvé à Nîmes un poste de serveuse dans un restaurant proposant, comme ici, une cuisine familiale. Ils sont parents de deux enfants, Mathéo et Maelya.

En décembre, le repas offert aux anciens de la commune a eu lieu à l’Auberge. Ce fut l’occasion pour Annick Blanchard et Claudine Pujol de présenter leurs successeurs. Ils sont sensibles à l’accueil qui leur a été réservé : « On a reçu de nombreux encouragements ; ça fait plaisir », disent-ils.

Après quelques jours de fermeture annuelle, l’Auberge du Comtois a rouvert ses portes ce lundi. Si janvier est en général un mois assez calme, l’activité devrait s’accélérer dès mi-février avec l’arrivée des grenouilles. « On enchaîne avec les baptêmes, communions… ». De sorte que, poursuit Annick Blanchard, « l’été arrive vite », et avec elle la clientèle des motards, des Belges, Allemands ou Hollandais qui font étape sur la route des vacances…