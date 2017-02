Ils veulent remettre les jeunes au travail

C’est dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de janvier 2013, qui mettait en place la Garantie Jeunes, que la commission locale de suivi s’est réunie le 27 janvier 2017, à la préfecture de Lons-le-Saunier. « Ce dispositif est intéressant car il s’adresse aux jeunes les plus éloignés de l’empois à qui on donne une nouvelle chance de s’en sortir », expliquait le préfet du Jura, Richard Vignon.

160 jeunes de 16 à 25 ans

Un dispositif qui s’adresse donc aux jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi, sans formation ni scolarisées et en situation de grande précarité financière ou en rupture familiale. Le but : trouver un emploi, une formation, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois, grâce à un contrat d’engagement entre un jeune bénéficiaire et une mission locale. À terme pour 2017, ce sont 160 jeunes qui rentreront dans le cadre de cette Garantie Jeune sur le département du Jura.

Repérés par les Missions locales, de Dole-Revermont ou du Sud Jura, le jeune sans emploi qui bénéficiera de ce dispositif se verra offrir un accompagnement professionnel et financier de 471 euros par mois, « qui n’est pas un salaire, mais une aide à l’autonomie ; pour manger, se déplacer, se soigner ». Ainsi, le jeune s’engage à s’investir pleinement sur une durée de 12 mois, à suivre un accompagnement personnalisé, à rechercher un emploi et à accepter les mises en situations professionnelles, sous peine d’être exclu par la commission locale qui se réunira une fois par mois. En contrepartie, sa Mission locale s’engage à lui fournir un accompagnement intensif et spécifique, avec une mise en relation directe avec les employeurs et des temps de formation.

Si la région Bourgogne-Franche-Comté compte 4 500 jeunes qui pourront potentiellement rentrer dans ce dispositif, depuis le début de l’expérimentation en 2015 en région Bourogne, le taux de sortie positive du dispositif s’élève à 64 % en moyenne ; soit 6 jeunes sur 10 qui ont trouvé un emploi, une formation qualifiante, ou bénéficié de quatre mois d’immersion dans une entreprise.