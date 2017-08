Poligny, marché, bio

Le marché bio s’est déroulé vendredi 18, réunissant touristes étrangers, curieux, locaux, en passant par les inconditionnels du bio sous l’impulsion de l’association Alter’marché du Dan. Soutenu par leurs adhérents, seize artisans et producteurs locaux sont venus proposer leurs produits sur la place des Déportés, acceptant autant la pive que l’euro. Leurs buts ? Faire (re)découvrir des produits naturels et de saison aux novices, comme à leurs 150 adhérents, mais aussi promouvoir le développement d’une agriculture naturelle locale. Les quelques averses n’ont pas eu raison de la bonne humeur des artisans, ni même de la gourmandise des visiteurs face aux nombreuses salades proposées, à bière Franche, au vin, au miel, au pain, aux fruits et légumes, etc. Le tout encouragé par la convivialité de l’ambiance et de l’infatigable groupe « Les Bernardos ». Tout au long de l’année, des mini-marchés ont lieu dans les locaux de l’association, place du Champ de foire pour les adhérents et les producteurs où l’on trouve tout autant de produits biologiques comme la viande, différents fromages, des confiture, de l’huile, des produits d’épicerie de la Biocoop, etc. La saison n’est pas encore terminée, vous pouvez encore venir les découvrir le samedi 2 septembre lors de la fête du bio à Lons-le-Saunier.