Les journées portes ouvertes à l’aéro-club de Champagnole-Crotenay ont connu un vif succès. Près de 130 baptêmes ont été effectués, sur deux jours, à bord de l’avion du club. La légère appréhension pour certains, s’est très rapidement transformée en admiration devant le spectacle offert : le survol de la région par les pilotes chevronnés. L’aéro-club a été créé en 1933 par le maire de la commune de Champagnole, Camille Prost, et le Colonel De Chassey, habitant de Crotenay. L’aéro-club est ouvert tous les dimanches matin au public, qui peut venir se renseigner et s’inscrire pour des cours de pilotage assurés (à partir de 14 ans) par Meddahi Abdel, instructeur basé à Besançon. Le brevet complet peut être obtenu à l’âge de 17 ans après environ 40 heures de formation (75 heures pour le brevet complet de vol à vue). Le club compte 25 membres licenciés et 6 élèves. L’objectif de son président, Jérome Frasson, est de recruter un ou deux membres chaque année.

Contact : 03 84 51 21 03 ou www.aéro-club champagnole-crotenay