Champagnole, insolite, voiture à pédales

Telle est la devise de la Fédération française des clubs de voitures à pédales, organisatrice de la 12e course du genre à Champagnole. Car qu’on ne s’y trompe pas : le samedi 26 août en centre-ville, le parcours a mis les cuisses des concurrents -venus de toute la France- à rude épreuve. Samuel Marie, venu de Saint-Vaast-La-Hougue, un village du Cotentin distant de près de huit cents kilomètres de Champagnole, et pilote du « Scooby-Doo » le confirme : « J’ai gagné plusieurs fois des épreuves en République Tchèque et en France. L’année dernière j’ai fait deuxième à Champagnole. Je cours en équipe avec mon fils.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire c’est du sport, nous roulons à une moyenne dépassant les trente kilomètres heure et cela pendant plusieurs heures (trois en général).

Les déplacements souvent très longs et l’entretien du matériel sont aussi très physiques. Cette année j’espère finir premier ». Malheureusement le leader n’a pas gagné : victime d’une rupture du système de direction, il a dû abandonner un quart d’heure avant la fin de l’épreuve alors qu’il était en tête de la course. Voici le trio gagnant de la 12e manche : 1er La sorcière (Manche) 2e Tigrou (Doubs) 3e Village Gaulois (Manche). Même les jeunes ont pu s’affronter sur des tracteurs à pédales ou des trottinettes. Rendez-vous est déjà pris pour 2018.

De notre correspondant Serge Buzzacaro