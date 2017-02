Prince, tout puissant que vous êtes, n’oubliez jamais que « Tenir bancque d’écus, estre grands terriens / Le droict ne vous permet pas, par injustes moyens / D’oppresser les petits qui sont vos juridiques ». Sinon, gare : « Petit poil a son ombre, et le cœur brave et hault / Traicté d’un plus puissant autrement qu’il ne faut / Escrit dedans le marbre et tost ou tard se venge ».

Ces vers et la centaine de sonnets écrits visant à l’édification morale de Claude de Vergy, gouverneur des comtés de Bourgogne et du Charolais et capitaine de la cité de Besançon, sont-ils bien de la plume de Jean-Baptiste Chassignet, poète qui vécut à Besançon au début du XVIIe siècle ? Les éditions de la Passerelle laissent aux universitaires le soin de trancher la question, avec en couverture du recueil qu’elles viennent d’éditer une mention prudente : « Le Livre des Emblèmes de Pierre de Loisy et sonnets attribués à Jean-Baptiste Chassignet ».

Un siècle après Machiavel, l’auteur prône une conduite des affaires de l’Etat empreinte de justice et de piété véritable. Il choisit pour cela une forme littéraire en vogue à travers l’Europe, inventée quelques décennies plus tôt en Italie.

A l’échelle 1:1

Chacune des pages comprend trois éléments : un titre en latin explicité par un court distique, une gravure et un poème. Image et texte se complètent et il est absolument certain que le gaveur et l’auteur ont travaillé de concert, mais sans qu’on puisse dire laquelle des deux œuvres a inspiré l’autre.

Nous sommes dans l’art du voilement et dévoilement. Dans le contexte de la Contre-Réforme, « époque où l’on perd confiance dans les mots pour désigner la réalité », l’image et le texte se renforcent mais leur confrontation suggère aussi que les choses sont plus complexes qu’on ne peut les dire ou décrire.

Si une partie de leur symbolique nous échappe, les estampes, sont d’une étonnante modernité. On pourrait les prendre pour des œuvres de Magritte. Leur reproduction, à l’échelle 1:1, particulièrement soignée fait qu’on tient, entre les mains, ce qu’il est convenu d’appeler un « bel ouvrage ».

Avec Le Livre des Emblèmes et les Sonnets franc-comtois, les Editions de la Passerelle ajoutent un septième titre à un catalogue tout à fait singulier. Le projet s’inscrit tout à fait dans la ligne que Philippe Thiéfaine et son équipe explorer avec ténacité et passion : la contribution de la Franche-Comté à la culture universelle.

« C’est un livre qu’on est allé chercher dans la nuit des temps. Il y a le plaisir d’exhumer quelque chose. C’est bien plus excitant que la publication de romans, car chaque livre est le fruit d’une histoire formidable ».

Une subvention de la Région a permis d’en tirer 500 exemplaires et de les proposer à un tarif abordable. « Le projet suscite un vrai enthousiasme ; c’est très encourageant », poursuit l’éditeur dolois, confiant quant au succès de l’ouvrage : la librairie doloise en a déjà écoulé une cinquantaine.

Un livre qui n’avait peut-être jamais existé

L’histoire de ce livre débute il y a quelques années quand, officier à la DST et passionné par la poésie du XVIe et XVIIe siècle, Yves Mougin acquiert chez un libraire parisien une réédition des Sonnets franc-comtois, un ouvrage paru en 1892 où les estampes de Pierre de Loisy sont décrites mais pas reproduites. « Par hasard », il découvre qu’elles sont conservées à la Bibliothèque de Besançon.

« Les éléments étaient là, il restait à les mettre en œuvre près de trois siècles plus tard », explique-t-il, s’efforçant d’approcher autant que possible du recueil originel ? Mais celui-ci exista-t-il seulement ? Aucun exemplaire ne nous est parvenu. Dans la préface par le directeur de la réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France partage l’hypothèque qu’il pourrait s’agir d’« un projet d’édition qui, pour des raisons qui nous échappent, a été abandonné avant qu’il ne parvienne à son terme ».

« Le Livre des Emblèmes et les Sonnets attribués à Jean-Baptiste Chassignet », sous la direction de Yves Mougin, Editions de La Passerelle, 220 pages, 25 €. Vendredi 24 mars, à la librairie Passerelle, rencontre avec Yves Mougin qui viendra présenter l’ouvrage.