Il a neigé sur la Dôle !

Alors que nous sommes encore officiellement en été, il a neigé sur le massif de la Dôle, ce jeudi 14 septembre en fin de matinée et les images de la webcam montre quelques flocons au sol. D’ailleurs à 15 heures, cette neige avait déjà fondue… Il faudra donc attendre encore un peu avant de ressortir les skis. Par contre, dès demain matin, vous pourrez acheter vos Pass saison nordique, rappelle L’Espace nordique Jurassien. Pour cette saison, les tarifs restent inchangés : 90€ pour les adultes et 38€ pour les enfants jusqu’à 16 ans. Attention ! Cette promo n’est valable que jusqu’au 15 novembre 2017. Passé cette date, ce sera plus cher : 43 € pour le pass jeunes et 100 € pour le pass adulte à partir du 16 novembre ; puis 110 euros à partir du 23 décembre…

Plus d’infos sur les forfaits et tarifs : cliquer ici.