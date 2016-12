Horlogerie : l'exposition qui a tout faux !

En plein pays horloger, à l’heure ou les manufactures suisses et françaises éprouvent les pires difficultés, cette exposition risque de faire grincer des dents. Mais c’est pour la bonne cause qu’elle a été monté : celle de la sensibilisation des consommateurs, de la défense des emplois et des savoir-faire. Jusqu’au juin 2017, les « fausses montres » font l’objet d’une présentation un peu spéciale, à savourer au musée de la contrefaçon à Paris.

« Tout le monde utilise une montre, alors pour nous, c’est un sujet parlant », explique le directeur du musée. « Les fausses montres représentent environ 350.000 produits saisis par an, sur un total de 7,7 millions de produits contrefaits interceptés ».

Le meilleur et le pire

Bien sûr, lorsque l’on évoque les montres de contrefaçon, on pense tout de suite aux fausses Rolex ou Breitling que certains vendent à la sauvette et pour quelque euros en marge des marchés à des clients peu regardants. Mais dans ce domaine, il y a de tout : des faux grossiers, mais aussi des produits nettement plus élaborés qui ne tromperont certes pas l’oeil d’un spécialiste, ni même celui d’un amateur éclairé, mais pour lesquels des consommateurs peu avertis pourraient se laisser prendre de bonne foi. Ce sera par exemple un cadran signé « Breitling » étrangement installé dans un boîtier rappelant un boîtier de chez Bell & Ross… Où une pseudo montre « Rolex » renfermant un mouvement automatique copie du célèbre Valjoux 7750 « taillé à la hache », bien loin de la finition soignée et de précision des produits estampillés « Suiss Made »… Mais si les « must » de la haute horlogerie sont souvent copiés, désormais, même les marques populaires peuvent être concurrencées par les contrefacteurs, surtout si elles sont à la mode : « une montre vendue 50 euros ne coûtera que 5 euros à produire avec des composants bas de gamme. Pour le contrefacteur, c’est un rapport de 1 à 10. »

Beaucoup de ces fausses montres sont vendues sur internet : « souvent, les clients de ces sites se font avoir, car les contrefacteurs affichent les photos des vraies montres sur leur site, mais expédient les fausses. » Un prix trop bas doit cependant alerter le consommateur ; que même que les adresses « exotiques » d’expédition…

L’histoire de l’horlogerie

L’intérêt de l’exposition est cependant qu’elle ne se limite pas à montrer les fausses montres saisies par les douanes, comme autant de victoires contre le mauvais goût. Elle retrace aussi l’histoire de l’horlogerie et de la mesure du temps, son évolution, et les avancées technologiques pour arriver aux montres connectées d’aujourd’hui. Du « pire » au « mieux », on retrouvera quand même le produit de quelques saisies douanières, histoire de rappeler à ceux qui pourraient être tentés au moment des fêtes par une Rolex, une Jeager-Lecoultre ou une Patek Philippe « made in China » que se faire prendre par la douane avec ce genre de produits, c’est encourir une amende pouvant atteindre deux fois la valeur neuve du produit !