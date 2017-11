Littérature, danse, musique, cinéma et peinture figurent au programme de la première édition du festival organisé par CancoilloteFolk à l’occasion des 200 ans de la mort de l’écrivaine (Voix du Jura du 9 novembre). Les rendez-vous sont fixés pendant quatre jours. Au programme : jeudi 16 novembre à 20 h 30, projection du film Orgueil et préjugés, de Joe Wright au cinéma 4C à Lons (tarifs du cinéma 4C). Vendredi 17 à 20 h 30, spectacle lecture, musique et danse, à 20 h 30, à la salle des fêtes des Messia-sur-Sorne (tarif unique : 5 €). Samedi 18 à 20 h 30, grand bal avec le groupe Alf O’Clock et le Jane Austen’s Band, à la mezzanine de Jurapark à Lons. Ce bal mêlera les contredanses de l’époque de Jane Austen, expliquées par Cécile Laye, directrice artistique et pédagogique de la compagnie Chestnut, les danses traditionnelles plus courantes, et quelques démonstrations par les stagiaires et danseuses de CancoillotteFolk (tarif : 10 € ; 8 € tarif réduit). Samedi 18 et dimanche 19, stage de contredanse anglaise destiné aux danseurs déjà expérimentés, au conservatoire de Lons (tarif : 36 € ; 32 € réduit, contact : 06 83 00 09 83). Dimanche 19 novembre à 15 h, performance picturale de Nathalie Novi, à 15 h, au cinéma 4C. L’artiste peint en direct. Puis séance de dédicaces de son livre Le musée imaginaire de Jane Austen (accès libre).