Depuis sa création, Haut-Jura Sport Formation a pour objectif de proposer des formations qui répondent aux besoins des acteurs du territoire (clubs sportifs, collectivités locales, associations…). Ainsi à la rentrée de septembre 2017, le Centre de Formation des Apprentis du sport de Moirans-en-Montagne dirigé par Sylvain Sacco ouvrira deux nouvelles formations. À commencer par un nouveau BPJEPS « Activités de la forme », spécialité éducateur sportif avec deux options. L’option A « Cours collectifs » (Step, zumba…) et une option B « musculation, haltérophilie ».

« Nous savons qu’il y a de vrais besoins, car jusqu’à présent les personnes intéressées devaient aller à Besançon ou à Lyon. Nous avons déjà une douzaine de pré-inscrits », explique Sylvain Sacco en précisant que cette formation en apprentissage se déroule sur 10 mois dont treize semaines en formation à Moirans-en-Montagne. Les tests de sélection auront lieu le 30 août.

En parallèle, et toujours pour répondre à une attente locale, Haut-Jura Sport Formation va s’ouvrir au tourisme, avec la mise en place d’un titre professionnel « Accompagnateur de tourisme ». Celui-ci comprendra deux modules, dont le premier se mettra en place à la rentrée pour « l’élaboration et la promotion d’excursions et de produits touristiques ». « En lien avec l’INFA (Institut National de Formation et d’application), la formation comprend 175 heures de formation et s’adresse uniquement à quelqu’un qui est déjà dans un parcours BPJEPS en apprentissage », précise le directeur.

31 apprentis

Viendra dans la continuité le deuxième module portant sur « l’encadrement d’un groupe en déplacement sur un lieu touristique ». Ces nouvelles formations viendront compléter celles qui sont déjà en place, à savoir le Brevet de Moniteur de Football qui va être relancé, et le BPJEPS bi-qualifiant qui regroupe depuis cette année les deux précédents à savoir : « Activités Sports Collectifs » et « Activités Pour tous ». Ce qui représente 31 apprentis entre les deuxièmes années des deux diplômes distincts et la première promotion bi-qualifiante. « C’est la première fois que l’on atteint un nombre aussi important » analyse Sylvain Sacco, en ajoutant que pour la formation de ses apprentis, Haut-Jura Sport Formation s’appuie sur les acteurs locaux : les écoles, les maisons de retraite, ainsi que les clubs sportifs partenaires (US Oyonnax, Jura Sud Foot, le RC Strasbourg, l’AL Lons…).

Pour tout renseignement : 06 49 61 04 78 ou sylvainsacco.hjsf@gmail.com