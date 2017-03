Haut Jura : de le neige et du soleil pour ce samedi 11 mars

Le temps sera encore bien ensoleillé ce samedi sur le haut Jura et le neige étant encore présente en abondance, la plupart des pistes de ski nordique ou alpin seront ouvertes sur les stations des Rousses, de Haute-Combe du Jura et de l’Espace nordique Jurassien. Dimanche, en revanche, cela se dégrade et des averses sont attendues sur l’ensemble du département.

Côté sportif, ce week-end, les jeunes espoirs européens de saut et de combiné nordique seront à Chaux-Neuve (lire ici). A Foncine-le-Haut se déroulera la première édition du Run & Skate, dimanche 12 mars (lire ici).

1/ Choisissez votre station

Sur le domaine alpin, 41 pistes sont ouvertes sur 56 ainsi que 21 remontées mécaniques sur 32.

BON PLAN : du 15 au 19 mars 2017, l’extension au domaine voisin franco-suisse est offerte (offre valable pour tous les détenteurs de forfaits Station ou EspaceDôle y-compris les forfaits saison). Des points de vente sont disponibles sur les fronts de neige de tous les massifs alpins.

MASSIF LES TUFFES : 11 pistes ouvertes sur 14. Fermées : Vincent-Gauthier (noire), Baby Darbella (verte) et Devers des Tuffes (rouge).

: 11 pistes ouvertes sur 14. Fermées : Vincent-Gauthier (noire), Baby Darbella (verte) et Devers des Tuffes (rouge). M ASSIF LA SERRA : 11 pistes ouvertes sur 13. Fermées : Combe du lac / Serra (bleue) et liaison Serra / Combe du lac (bleue).

: 11 pistes ouvertes sur 13. Fermées : Combe du lac / Serra (bleue) et liaison Serra / Combe du lac (bleue). MASSIF LA DOLE : 19 pistes ouvertes sur 19 (100%)

: 19 pistes ouvertes sur 19 (100%) MASSIF DU NOIRMONT : fermé.

Nordique : 15 pistes ouvertes sur 25, soit 131,3 km.

SECTEUR DU MASSACRE

Bleue La Dolarde : ouverte

Rouge Les Logettes : ouverte

Rouge Les Tuffes : fermée

SECTEUR DU RISOUX

Bleue La Pierre Levée : ouverte

Rouge Le Crêt des Sauges : ouverte

SECTEUR DE LA SAMBINE

Verte Le Cernois : fermée

Bleue Le Fer à cheval : ouverte

Rouge Jonction les Charrières : fermée

Rouge Le Bois de Ban : fermée

Rouge Les Arobiers : fermée

Rouge Les Chevreuils : fermée

SECTEUR DE LAMOURA/SERRA

Liaison GTJ Darbella/Lamoura : ouverte

Verte Auvernes : ouverte

Verte Tour du lac : ouverte

Bleue Baladaski (Tour du Crêt Pela) : ouverte

Bleue Le Boulu : ouverte

SECTEUR DE L’ORBE

Liaison GTJ Bois d’Amont/Les Rousses : ouverte

Liaison GTJ Bois d’Amont/Risoux : fermée

Liaison GTJ Les Rousses/Darbella : fermée

Verte Champ de neige : ouverte

Verte La Petite Laponie : fermée

Verte Les Marais : ouverte

Bleue L’Orbe : ouverte

Bleue Le Lac des Rousses : ouverte

Rouge Le Crêt des Landes : fermée

RAQUETTES

Total nordique : 18 pistes ouvertes sur 18, soit 89.3km

Itinéraires : 13 pistes ouvertes sur 13, soit 71.7km

Pistes : 5 pistes ouvertes sur 5, soit 17.6km

Domaine nordique ouvert.

Mise à jour des informations : vendredi 3 mars 2017 à 08:32.

LA PESSE

15 pistes ouvertes sur 15

Liaison Le Village – Le Berbouiller : ouverte

Liaison L’Embossieux – au Talonard : ouverte

Liaison L’Anquerne – Les Mouilles : ouverte

Liaison Le Berbouiller – La Borne : ouverte

Verte La Mya : ouverte

Verte Les Bisons : ouverte

Verte La Combe Froide : ouverte

Bleue Le Ramble : ouverte

Rouge Malatrait : ouverte

Noire Les Closettes : ouverte

GTJ : Les 3 Cheminées – Le Reculet : ouverte

GTJ : Reculet – La Borne au Lion : ouverte

GTJ : La Borne au Lion – Le Tamiset : ouverte

GTJ Tamiset – Giron : ouverte

Remontées mécaniques

Fil Neige La Pesse : ouvert

Téleski Verte : ouvert

LES MOLUNES

4 pistes ouvertes sur 4

Verte Cariche : ouverte

Bleue Croaby : ouverte

Rouge La Molune : fermée

GTJ : Le Manon – La Simard : ouverte

Liaison La Vie Neuve – Le Pré Fillet : ouverte

Remontées mécaniques

Teleskis le Manon : non indiqué.

BELLECOMBE

5 pistes ouvertes sur 5

GTJ La Simard – Les 3 Cheminées : ouverte

GTJ Les 3 Cheminées – Le Reculet : ouverte

Liaison Les 3 Cheminées – La Borne au Lion : ouverte

Liaison La Bramande – Les Mouilles : ouverte

Noire Les Closettes : ouverte

LAJOUX

10 pistes ouvertes sur 13

Verte La Futaie : ouverte

Bleue Les Tourbières : ouverte

Bleue Les Forêts Monts : ouverte

Rouge La Combe à la Chèvre : ouverte

Liaison Lamoura (par Les Fournets) : fermée

GTJ – Lajoux – La Baumette : ouverte

GTJ – La Sermangindre – Massacre : ouverte

GTJ – Lajoux – Le Manon : ouverte

Multi-activités : ouverte

Nordic Cross : fermée

Liaison La Regarde d’en haut : ouverte

Liaison La regarde d’en bas : ouverte

Liaison La Burdine : fermée

Remontées mécaniques

Fil Neige Lajoux : ouvert

Téleski : fermé

LES MOUSSIERES

7 pistes ouvertes sur 7

Verte La Tourbière : ouverte

Bleue Les Mouilles : ouverte

Bleue Les Grands Prés : fermée

Liaison Les Mouilles – L’Anquerne : ouverte

Liaison Les Mouilles – La Bramande : ouverte

Multi-activités : fermée

Liaison Les Grands Prés – La Vie Neuve : ouverte

Remontées mécaniques

Fil neige Les Moussières : ouvert

Téleskis : Verte & Bleue : ouvert

Pistes Chiens de Traîneaux

Verte Terre Blanche : ouverte

Verte Cernétrou : ouverte

Verte Chapuzieux : fermée

Verte Roche d’Orvaz : fermée