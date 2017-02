« Le manque de revalorisation des soins conservateurs et chirurgicaux ainsi que l’absence de remboursement des soins parodontaux ne nous permettraient pas d’exercer selon les données actuelles de la science », estiment les externes en chirurgie-dentaire. Les médias ne semblant pas très enclins à relayer l’appel à la grève contre les conditions d’exercice de leur futur métier proposées par l’UNCAM, cinq étudiants strasbourgeois ont décidé de sillonner l’Alsace et la Franche-Comté, munis d’une caméra et d’échantillons (dentifrice, fil dentaire, brosse à dent). Ce périple débuté ce lundi à Sélestat passera ce jeudi 9 février par Dole, où ils administreront des conseils personnalisés de santé bucco-dentaire, tout en informant les patients sur le mouvement actuel.