Dimanche 28 mai, au départ du stade de Serger, l’association Baladojura organise la grande fête départementale de la randonnée.

Au programme, quatre parcours : 3 km, 7 km, 14 km et 23 km, ainsi qu’une rando-trail de 25 km avec un dénivelé de 1 500 D+. En complément un parcours de rando-VTT de 35 km ravira les amateurs.

Chaque parcours sera matérialisé avec une rubalise de couleur qui correspondra au bracelet remis lors de l’inscription.

Celle-ci sera de 5 € pour tous les parcours, 1 € pour le petit.

Café offert dès 7 h. Les départs se feront entre 7 h et 9 h pour la rando-trail, de 7 h à 10 h pour la rando-VTT et le 23 km, de 7 h à 11 h pour les autres.

> Contact : 06 08 61 07 28.